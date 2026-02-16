करण टैकर की गिनती एक दौर में टीवी के टॉप एक्टर में होती थी.छोटे पर्दे पर नाम कमाने के बाद एक्टर ने बॉलीवुड की तरफ रुख करने के बारे में सोचा. हालांकि, उनके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. कई सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

लेकिन,उन्हें कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है. इसके अलावा उन्हें इंडस्ट्री में भेदभाव का भी काफी सामना करना पड़ा.करण टेकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इसका खुलासा किया है.वैराइटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में करण ने कहा कि टीवी एक्टर होने की वजह से उन्हें फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर कास्ट नहीं किया गया.

टीवी एक्टर को नहीं मिलेगा लीड रोल

लीड रोल के लिए उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाती क्योंकि वो टीवी एक्टर हैं.कऱण ने कहा,'मेरा मानिए, आज मुझे साढ़े पांच साल हो गए हैं और मैं इतने समय से ओटीटी पर काम कर रहा हूं.अगर मुझे नीरज पांडे का साथ नहीं मिलता तो शायद कोई भी प्लेटफॉर्म मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही कोई मेरे साथ काम करना चाहता था.टीवी एक्टर होने की वजह से सभी के मन में मेरे लिए बायस्टडनेस है. सभी लोग साफ-साफ कहते हैं कि टीवी एक्टर हो तो फिल्मों में लीड रोल नहीं मिलेगा.ऐसे में बहुत ही विरोध हुआ.'

View this post on Instagram A post shared by Karan Tacker (@karantacker)

एक्टर ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में हमेशा ही कोई ना कोई उनपर भरोसा करता रहा है. इसी वजह से उनके अंदर इतना धैर्य आ पाया है. कऱण ने कहा कि उनकी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं, जिनकी वजह से धीरे-धीरे काम चलता रहा है. इंडस्ट्री में आज के दौर में भी टीवी एक्टर को लेकर बहुत विरोध और गलत विचार है. करण ने कहा कि मेरा मानना है कि जब तक ये सब नहीं बदलेगातब तक मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स को आगे बढ़ने में समय लगेगा.

