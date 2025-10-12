हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजेमी लीवर ने बिग बॉस 19 में मचाया धमाल, सलमान बोले- पिता से भी ज्यादा टैलेंटेड

जेमी लीवर ने बिग बॉस 19 में मचाया धमाल, सलमान बोले- पिता से भी ज्यादा टैलेंटेड

Bigg Boss 19 Weekend Vaar: जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर ने बिग बॉस 19 में अपनी कॉमिक टैलेंट का जलवा दिखाया. फराह खान की मिमिक्री करते हुए उन्होंने घरवालों और सलमान खान दोनों को हंसने पर मजबूर कर दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस19 के इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान का अंदाज अलग था. पिछले हफ्ते की ट्रोलिंग के बाद इस बार उन्होंने घरवालों से शांति और समझदारी के साथ बात की, खासकर तान्या मित्तल और नीलम के साथ. वहीं, रविवार के एपिसोड में जेमी लीवर एंटरटेनमेंट का तड़का लगाती नजर आएंगी.

जेमी लीवर ने शो में मचाया धमाल
शो का प्रोमो सामने आया है, जिसमें जेमी लीवर फराह खान के गेटअप में एंट्री करती नजर आ रही हैं. उन्होंने खुद को 'ठर्रा खान' के नाम से घरवालों और सलमान के सामने इंट्रोड्यूस किया और फराह की नकल करते हुए सभी की खूब खिल्ली उड़ाई और सभी घरवालों को टीज किया. उनके साथ मस्ती-मजाक भी किया. 

जेमी लीवर से इंप्रेस हुए सलमान
जेमी लीवर की कॉमेडी ने बिग बॉस 19 के वीकेंड वार में जान डाल दी. घरवाले उनके मजाकिया अंदाज पर हंस-हंसकर लोटपोट हो गए, और सलमान खान भी खुलकर हंसते नजर आए. जेमी के टैलेंट से सलमान इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने कहा, वो अपने पिता जॉनी लीवर से भी ज्यादा टैलेंटेड हैं. शो का प्रोमो वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फेस अब बेकरारी से एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

कौन होगा घर से बेघर?
इस हफ्ते बिग बॉस 19 में एक चौंकाने वाला एलिमिनेशन होने वाला है. दरअसल, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जीशान कादरी, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, बसीर अली, अशनूर कौर और प्रणित मोरे नॉमिनेटेड हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सबसे कम वोट्स मिलने की वजह से जीशान कादरी शो से बाहर हो गए हैं. उनका बाहर होना अमाल मलिक, बसीर और शहबाज के लिए बड़ा झटका है. एलिमिनेशन का एपिसोड रविवार को दिखाया जाएगा. तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का वीकेंड का वार.

Published at : 12 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 19 Jemy Lever
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी BJP और JDU? सामने आया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी BJP और JDU? सामने आया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

बिहार में Asaduddin Owaisi के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं Pashupati Paras
Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी BJP और JDU? सामने आया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी BJP और JDU? सामने आया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए नेटवर्थ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
शिक्षा
अब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र
अब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget