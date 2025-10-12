जेमी लीवर ने बिग बॉस 19 में मचाया धमाल, सलमान बोले- पिता से भी ज्यादा टैलेंटेड
Bigg Boss 19 Weekend Vaar: जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर ने बिग बॉस 19 में अपनी कॉमिक टैलेंट का जलवा दिखाया. फराह खान की मिमिक्री करते हुए उन्होंने घरवालों और सलमान खान दोनों को हंसने पर मजबूर कर दिया.
बिग बॉस19 के इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान का अंदाज अलग था. पिछले हफ्ते की ट्रोलिंग के बाद इस बार उन्होंने घरवालों से शांति और समझदारी के साथ बात की, खासकर तान्या मित्तल और नीलम के साथ. वहीं, रविवार के एपिसोड में जेमी लीवर एंटरटेनमेंट का तड़का लगाती नजर आएंगी.
जेमी लीवर ने शो में मचाया धमाल
शो का प्रोमो सामने आया है, जिसमें जेमी लीवर फराह खान के गेटअप में एंट्री करती नजर आ रही हैं. उन्होंने खुद को 'ठर्रा खान' के नाम से घरवालों और सलमान के सामने इंट्रोड्यूस किया और फराह की नकल करते हुए सभी की खूब खिल्ली उड़ाई और सभी घरवालों को टीज किया. उनके साथ मस्ती-मजाक भी किया.
जेमी लीवर से इंप्रेस हुए सलमान
जेमी लीवर की कॉमेडी ने बिग बॉस 19 के वीकेंड वार में जान डाल दी. घरवाले उनके मजाकिया अंदाज पर हंस-हंसकर लोटपोट हो गए, और सलमान खान भी खुलकर हंसते नजर आए. जेमी के टैलेंट से सलमान इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने कहा, वो अपने पिता जॉनी लीवर से भी ज्यादा टैलेंटेड हैं. शो का प्रोमो वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फेस अब बेकरारी से एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं.
View this post on Instagram
कौन होगा घर से बेघर?
इस हफ्ते बिग बॉस 19 में एक चौंकाने वाला एलिमिनेशन होने वाला है. दरअसल, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जीशान कादरी, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, बसीर अली, अशनूर कौर और प्रणित मोरे नॉमिनेटेड हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सबसे कम वोट्स मिलने की वजह से जीशान कादरी शो से बाहर हो गए हैं. उनका बाहर होना अमाल मलिक, बसीर और शहबाज के लिए बड़ा झटका है. एलिमिनेशन का एपिसोड रविवार को दिखाया जाएगा. तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का वीकेंड का वार.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL