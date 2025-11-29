इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर

टीवी की इस एक्ट्रेस का बचपन बहुत ही टॉक्सिक और टॉर्चर भरा रहा. मां को बेटा चाहिए था, पर एक बेटी हो गई और उसका खामियाजा उसी बेटी को भुगतना पड़ा, इसके मां-बाप पहले तो शादी ही नहीं करना चाहते थे और जब शादी हुई तो उन्होंने एक्ट्रेस को जोकुछ भी दिया वो अधूरा सा रहा.

फिर चाहे वो प्यार हो पैसे.ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि जया भट्टाचार्य हैं, जो इन दिनों दिल्ली क्राइम सीजन 3 में नजर आ रही हैं.इस सीरीज में वो अपनी एक्टिंग के लिए खूब तारीफें बटोर रही हैं. जया भट्टाचार्य अपनी मां से पिट-पिटकर ऐसी हो चुकी थीं कि कितनी भी मार लो, नहीं करना है तो नहीं करना है.

मां से नफरत भी करती थीं और गुरु भी मानती थीं

इसका खुलासा उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में किया था. जया ने बताया था कि वो अपनी मां से नफरत करने लगी थीं,लेकिन उन्हें गुरु भी माना करती थीं.कभी भी जया को अपनी मां का सपोर्ट नहीं मिला. उन्होंने बताया कि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थीं.

जब उनका पहला शो आया तो लोग बातें बनाने लगे कि इस लाइन में काम करने वाली लड़कियां ठीक नहीं होतीं, वो खराब हो जाती हैं.जया के अनुसार उनकी मां भी लोगों की हां में हां मिलाया करती थीं और कहती थीं कि हां,मेरी बेटी खराब है.एक्ट्रेस ने कहा कि मैं अपने पिता से नहीं बल्कि मां से नाराज थी.

View this post on Instagram A post shared by Jayaa Bhatacharrya (@jaya.bhattacharya)

मैंने अपनी मां से वो सब कुछ सीखा जो मुझे जिंदगी में नहीं करना चाहिए,जैसे अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाना और उन्हें तोड़ देना, लोगों की कद्र न करना, लोगों को जज करना और दूसरों के सामने अपने बच्चे का साथ न देना.मेरी मां ने कभी मेरा साथ नहीं दिया.

जया ने आगे कहा,'जब मेरे पेरेंट्स मुझे एक्टिंग रवाने लगे तो उनमें से एक मेरे साथ जाता था. मेरे कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि मुझे किसी के घर जाने की इजाजत नहीं थी. इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करती थी.जलन के बारे में लोग मेरे बारे में गलत बातें करने लगें और मेरी मां उनका साथ देती थीं. वो कहती थीं कि मेरी बेटी बुरी है. इससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ. उन्हें अपनी परवरिश पर शक था. आपका बच्चा गलत हो सकता है, लेकिन आपको अपनी परवरिश पर भरोसा होना चाहिए.अगर आप उन्हें बाहर वालों के सामने नीचा दिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा?'

जया ने बताया कि उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उनके माता-पिता ने उन्हें कैमरे के सामने धकेला. वो बोलती थीं,'मुझे एक्टिंग में धकेला गया. मैं डांस करती थी और संगीत की शिक्षा ले रही थी. एक बार मुझे एक टेलीफिल्म में काम करने का मौका मिला, तो डायरेक्टर ने मेरे पापा से बात की.

ये भी पढ़ें:-सनी देओल की रिश्तेदार बनने जा रही हैं दीपिका पादुकोण, बहन अनीशा की शादी के बाद जुड़ेगा रिश्ता