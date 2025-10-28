जय भानुशाली-माही विज के कितने बच्चे हैं? किसे मिलेगी बच्चों की कस्टडी

टीवी का फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज इन दिनों अपने तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. 14 साल साथ रहने के बाद अब दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने कुछ महीनों पहले ही डिवोर्स फाइल किया था और अब दोनों तलाक के पेपर्स पर साइन भी कर चुके हैं.

उनकी जोड़ी को हमेशा परफेक्ट कपल माना जाता था, लेकिन अब अलग होने की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है. इन सबके बीच लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तलाक होता है, तो दोनों के बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी.

9 साल बाद बने थे पैरेंट्स

बता दें, जय और माही ने अपनी शादी के नौ साल बाद पेरेंटहुड का सफर शुरू किया था. हालांकि इससे पहले कपल ने साल 2017 में दो बच्चों राजवीर और खुशी को गोद लिया था. लेकिन साल 2019 में IVF के जरिए माही प्रेग्नेंट हुई थी. जिससे माही ने IVF के जरिए बेटी तारा को जन्म दिया. उन्होंने खुद इस बारे में देबिना बनर्जी के पॉडकास्ट में बात की थी और बताया था कि वो कितनी मुश्किलों से गुजरी थी.

माही ने कहा था कि वो शादी के बाद ही मां बनना चाहती थी और हमेशा 4-5 बच्चों की ख्वाहिश रखती थीं. लेकिन जय उस समय तैयार नहीं थे. फिर एक्ट्रेस ने 32 साल की उम्र आईवीएफ सफर शुरू किया था. लेकिन दो बार ये फेल हो गया था और उनके एग्स भी खत्म हो गए थे. जिस वजह से माही दोबारा एग्ज रिट्रीव के प्रॉसिजर से गुजरी हैं.

सालों दर्द झेलकर बनी मां

माही ने पॉडकास्ट में बताया था कि IVF जर्नी के दौरान वो बेहद दर्द में रही. उन्होंने कहा था- 'मुझे बहुत दर्द से गुजरना पड़ा. मतलब, एक समय पर तो मैं एडमिट भी हुई थी एक दिन के लिए क्योंकि मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी. तीसरी बार मैंने कहा अब मैं कोशिश नहीं करूंगी मैं सेव करके रखूंगी. जब जिसका टाइम है और जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है.

फिर मैंने कोशिश की जब मैं 36 साल की थी, पॉजिटिव आने पर मैं रो पड़ी थी.' वहीं, अब खबर आ रही है कि तलाक के बाद जय और माही अपने तीनों बच्चों तारा, राजवीर और खुशी की मिलकर परवरिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तलाक का असर बच्चों पर पड़ें.



जय और माही की शादी

जय और माही ने साल 2010 में शादी की थी. कहा जा रहा है कि दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए किसी पार्टी में मिले थे और फिर दोस्त बने. इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों ने साथ में नच बलिए शो में भी पार्टिसिपेट किया था साल 2012 में और जीता भी था.



बता दें, जय और माही काफी समय से पब्लिक प्लेस पर एक-दूसरे के साथ नजर नहीं आते हैं. यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे के साथ फोटोज नहीं शेयर करते हैं. वहीं इससे पहले तलाक की खबरों पर माही ने कहा था, मैं क्यों बताऊं आपको? क्या आप मेरे अंकल हो?