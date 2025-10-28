हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रवीना टंडन के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स, फ्रेंड संग किया लंच और डिनर, साथ नहीं थी बेटी राशा

रवीना टंडन के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स, फ्रेंड संग किया लंच और डिनर, साथ नहीं थी बेटी राशा

रवीना टंडन ने 26 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनका बर्थडे सेलिब्रेशन जबरदस्त रहा. अब रवीना ने इस सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 01:22 PM (IST)
रवीना टंडन ने 26 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनका बर्थडे सेलिब्रेशन जबरदस्त रहा. अब रवीना ने इस सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स शेयर की हैं.

रवीना टंडन इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में धाक जमाई. एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खूब एंजॉय करती हैं.

1/7
इस सेलिब्रेशन में रवीना की बेटी राशा साथ नहीं थीं. उन्होंने वीडियो कॉल करके सेलिब्रेशन अटेंड किया.
इस सेलिब्रेशन में रवीना की बेटी राशा साथ नहीं थीं. उन्होंने वीडियो कॉल करके सेलिब्रेशन अटेंड किया.
2/7
रवीना ने फ्रेंड्स संग ये बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटोज शेयर की.
रवीना ने फ्रेंड्स संग ये बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटोज शेयर की.
3/7
फोटोज शेयर करते हुए रवीना ने लिखा- बर्थडे सरप्राइज लंच और डिनर. उन दोस्तों के साथ जो फैमिली की तरह हैं.
फोटोज शेयर करते हुए रवीना ने लिखा- बर्थडे सरप्राइज लंच और डिनर. उन दोस्तों के साथ जो फैमिली की तरह हैं.
4/7
रवीना ने इस सेलिब्रेशन को खूब एंजॉय किया. उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट कैरी किए.
रवीना ने इस सेलिब्रेशन को खूब एंजॉय किया. उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट कैरी किए.
5/7
इस व्हाइट शर्ट वाले फॉर्मल लुक में खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने नेकलेस के साथ लुक कंप्लीट किया.
इस व्हाइट शर्ट वाले फॉर्मल लुक में खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने नेकलेस के साथ लुक कंप्लीट किया.
6/7
इसके अलावा उन्होंने एक ब्लैक आउटफिट कैरी किया. उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ लुक कैरी किया.
इसके अलावा उन्होंने एक ब्लैक आउटफिट कैरी किया. उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ लुक कैरी किया.
7/7
रवीना ने अपने इस सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन को खूब एंजॉय किया. उन्होंने फ्रेंड्स के साथ फोटोज शेयर की.
रवीना ने अपने इस सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन को खूब एंजॉय किया. उन्होंने फ्रेंड्स के साथ फोटोज शेयर की.
Published at : 28 Oct 2025 01:22 PM (IST)
Raveena Tandon

Photo Gallery

