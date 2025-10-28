एक्सप्लोरर
रवीना टंडन के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स, फ्रेंड संग किया लंच और डिनर, साथ नहीं थी बेटी राशा
रवीना टंडन ने 26 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनका बर्थडे सेलिब्रेशन जबरदस्त रहा. अब रवीना ने इस सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स शेयर की हैं.
रवीना टंडन इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में धाक जमाई. एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खूब एंजॉय करती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 01:22 PM (IST)
