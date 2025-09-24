हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा

Isha Malviya Wedding Plan: टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय ने पति पत्नी और पंगा की शूटिंग के दौरान पैप्स से बातचीत में अपना वेडिंग प्लान बताया. उन्होने पैप्स से कहा कि मुझे क्यों फंसा रहे हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Sep 2025 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस फेम ईशा मालवीय हमेशा सुर्खियो में छाई रहती हैं. फिलहाल एक्ट्रेस अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक के साथ पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं. इन सबके बीच शो की शूटिंग के लिए पहुंची ईशा मालवीय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फैन्स उनके चुलबुले अंदाज़ को क्यों पसंद करते हैं. जहां उन्होंने अपने खूबसूरत लुक से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया तो वहीं पैपराज़ी के साथ उनकी मस्ती भरी बातचीत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

ईशा मालवीय ने बताया अपना वेडिंग प्लान
ईशा के पोज़िंग सेशन के दौरान ही एक फ़ोटोग्राफ़र ने उनसे उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में पूछा. बिना कोई पल गंवाए, ईशा ने हंसते हुए जवाब दिया, "शादी वाली उम्र लग रही है तुम्हे मेरी? मुझे क्यों फंसा रहे हो?"

उनके मजाकिया जवाब ने सभी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद ईशा ने पैपराज़ी पर पलटवार किया और प्यार से उनसे पूछा, "तुम्हारी शादी हो गई?" जब उनमें से एक ने ना कहा, तो उन्होंने तुरंत चुटकी ली, "मुझे फंसा रहे हो फिर."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

पेस्टल कलर के लहंगे में ईशा मालवीय लगीं बला की खूबसूरत
इस दौरान ईशा मालवीय पेस्टल कलर के हैवी एम्ब्राइडरी वाले लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अपने लुक को मैचिंग चोकर नेकलेस और एक मांगा टीके के साथ कंप्लीट किया था. जिससे उनका ट्रेडिशनल लुक बेहद खूबसूरत और ड्रीमी लग रहा था.

पति पत्नी और पंगा पर ईशा मालवीय
ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार के साथ, पिछले कुछ एपिसोड्स से पति पत्नी और पंगा में रेग्यूलरली दिखाई दे रही हैं. ये जोड़ी, रिलेशनशिप में थी लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया था. बिग बॉस के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर खूब आरोप भी लगाए थे. वहीं  कुछ हफ़्ते पहले एक म्यूज़िक वीडियो में दोनों को साथ देखने के बाद फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि इनका पैचअप हो गया है.  वहीं अब पति-पत्नी और पंगा में दोनों को साथ देखने के बाद फैंस फिर सोच में पड़ गए हैं कि दोनों के बीच कुछ तो है. 

 

 

Published at : 24 Sep 2025 03:14 PM (IST)
Isha Malviya Pati Patni Aur Panga
