जब सब पर भारी पड़े यश, बजट से 12 गुना ज्यादा हुई कमाई, दी साल की नंबर 1 फिल्म

भारतीय सिनेमा में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं. हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा, मराठी सिनेमा और अन्य कई रीजनल सिनेमा में भी भारी तादाद में फिल्मों का निर्माण होता है. इनमें से साउथ बनाम बॉलीवुड को लेकर अक्सर चर्चा होती है. साल 2022 में कन्नड़ एक्टर यश की एक फिल्म ने सभी फिल्मों को पछाड़ते हुए भारत की नंबर 1 फिल्म का तमगा हासिल किया था. इसकी कमाई अपने बजट से 12 गुना ज्यादा हुई थी.

जब यश ने मचाई बॉक्स ऑफिस पर तबाही

एक्टिंग फील्ड में करीब दो दशक से काम कर रहे यश को देशभर में पहचान साल 2018 में आई फिल्म 'केजीएफ' से मिली थी. इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी. हालांकि उनकी सफलता में चार चांद लगाने का काम इसके दूसरे पार्ट यानी 'केजीएफ 2' ने किया था. ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी.

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बनी थी 2022 की नंबर 1 इंडियन फिल्म

केजीएफ को जो सफलता मिली थी उससे कई गुना बढ़कर सफलता और लोकप्रियता केजीएफ 2 ने हासिल की थी. प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी. 2 घंटे 48 मिनट की इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे बॉलवुड के दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे. वहीं फिल्म का हिस्सा श्रीनिधि, रूपा रायप्पा और अर्चना जोइस और हरीश राय जैसे कलाकार भी थे.

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IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ को बनाने में मेकर्स ने 100 करोड़ रूपये का खर्च किया था. जबकि फिल्म ने अपने बजट से साढ़े बारह गुना ज्यादा का कलेक्शन किया था. इसकी दुनियाभर में टोटल कमाई 1250 करोड़ रूपये हुई थी. इसी के साथ ये साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर थी. दूसरे नंबर पर 1229 करोड़ की कमाई के साथ 'आरआरआर' मौजूद थी. केजीएफ 2 को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

अब 'टॉक्सिक' से धूम मचाएंगे यश

इस फिल्म की सफलता ने यश को दुनियाभर में पॉपुलर कर दिया था. उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो लंबे वक्त से एक्टर की फिल्म 'टॉक्सिक' की चर्चा हो रही है. पहले ये फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज टल गई थी. अब ये फिल्म सिनेमाघरों में 26 अगस्त को रिलीज की जाएगी. इसमें यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, और तारा सुतारिया जैसी एक्ट्रेसेस भी दिखाई देंगी.