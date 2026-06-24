हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाजब सब पर भारी पड़े यश, बजट से 12 गुना ज्यादा हुई कमाई, दी साल की नंबर 1 फिल्म

जब सब पर भारी पड़े यश, बजट से 12 गुना ज्यादा हुई कमाई, दी साल की नंबर 1 फिल्म

Yash Film: कन्नड़ एक्टर यश ने इस फिल्म से दुनियाभर में तहलका मचाया था. ये न सिर्फ कन्नड़ इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी, बल्कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बनी थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 24 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं. हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा, मराठी सिनेमा और अन्य कई रीजनल सिनेमा में भी भारी तादाद में फिल्मों का निर्माण होता है. इनमें से साउथ बनाम बॉलीवुड को लेकर अक्सर चर्चा होती है. साल 2022 में कन्नड़ एक्टर यश की एक फिल्म ने सभी फिल्मों को पछाड़ते हुए भारत की नंबर 1 फिल्म का तमगा हासिल किया था. इसकी कमाई अपने बजट से 12 गुना ज्यादा हुई थी.

जब यश ने मचाई बॉक्स ऑफिस पर तबाही

एक्टिंग फील्ड में करीब दो दशक से काम कर रहे यश को देशभर में पहचान साल 2018 में आई फिल्म 'केजीएफ' से मिली थी. इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी. हालांकि उनकी सफलता में चार चांद लगाने का काम इसके दूसरे पार्ट यानी 'केजीएफ 2' ने किया था. ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी.

ये भी पढ़ें: मंगलवार को फिर 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी, 'मां इंति बंगारम' ने भी दिखाया दम, जानें- 'पेद्दी' सहित बाकी फिल्मों का कलेक्शन

बनी थी 2022 की नंबर 1 इंडियन फिल्म

केजीएफ को जो सफलता मिली थी उससे कई गुना बढ़कर सफलता और लोकप्रियता केजीएफ 2 ने हासिल की थी. प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी. 2 घंटे 48 मिनट की इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे बॉलवुड के दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे. वहीं फिल्म का हिस्सा श्रीनिधि, रूपा रायप्पा और अर्चना जोइस और हरीश राय जैसे कलाकार भी थे. 

ये भी पढ़ें: 2 साल से हेल्थ प्रॉब्लम झेल रही अलका याग्निक ने पद्म मूषण मिलने के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- 'जिंदगी के सफर में....'

IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ को बनाने में मेकर्स ने 100 करोड़ रूपये का खर्च किया था. जबकि फिल्म ने अपने बजट से साढ़े बारह गुना ज्यादा का कलेक्शन किया था. इसकी दुनियाभर में टोटल कमाई 1250 करोड़ रूपये हुई थी. इसी के साथ ये साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर थी. दूसरे नंबर पर 1229 करोड़ की कमाई के साथ 'आरआरआर' मौजूद थी. केजीएफ 2 को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

अब 'टॉक्सिक' से धूम मचाएंगे यश

इस फिल्म की सफलता ने यश को दुनियाभर में पॉपुलर कर दिया था. उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो लंबे वक्त से एक्टर की फिल्म 'टॉक्सिक' की चर्चा हो रही है. पहले ये फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज टल गई थी. अब ये फिल्म सिनेमाघरों में 26 अगस्त को रिलीज की जाएगी. इसमें यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, और तारा सुतारिया जैसी एक्ट्रेसेस भी दिखाई देंगी.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Yash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
जब सब पर भारी पड़े यश, बजट से 12 गुना ज्यादा हुई कमाई, दी साल की नंबर 1 फिल्म
जब सब पर भारी पड़े यश, बजट से 12 गुना ज्यादा हुई कमाई, दी साल की नंबर 1 फिल्म
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी, 'मां इंति बंगारम' ने भी दिखाया दम, जानें- 'पेद्दी' सहित बाकी फिल्मों का कलेक्शन
मंगलवार को फिर 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी, 'मां इंति बंगारम' ने भी दिखाया दम, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
थलापति विजय का बर्थडे सेलिब्रेशन, एक टक देखती रहीं तृषा कृष्णन, बोलीं- आपकी वजह से सब कुछ खास लगता है
थलापति विजय का बर्थडे सेलिब्रेशन, एक टक देखती रहीं तृषा कृष्णन, बोलीं- आपकी वजह से सब कुछ खास लगता है
साउथ सिनेमा
डेटिंग रूमर्स के बीच तृषा कृष्णन ने किया सीएम विजय को अनफॉलो, नहीं किया बर्थडे विश
डेटिंग रूमर्स के बीच तृषा कृष्णन ने किया सीएम विजय को अनफॉलो, नहीं किया बर्थडे विश
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE-India Brahmos Deal: भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा UAE, खाड़ी देशों में छिड़ी बहस, पाकिस्तान की क्यों उड़ी नींद?
भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा UAE, खाड़ी देशों में छिड़ी बहस, पाकिस्तान की क्यों उड़ी नींद?
बिहार
Bihar Bharat Tiwari Case Live: भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
इंडिया
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
क्रिकेट
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
ओटीटी
‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं'
‘पंचायत’ के ‘भूषण’ और ‘बिनोद’ के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, वीडियो भी की शेयर
इंडिया
Bengal Mid Day Meal: मिड डे मील से अंडे हटाएगी बंगाल सरकार? भड़की TMC बोली- 'मछली पर तमाशे के बाद अब शाकाहारी...'
मिड डे मील से अंडे हटाएगी बंगाल सरकार? भड़की TMC बोली- 'मछली पर तमाशे के बाद अब शाकाहारी...'
विश्व
सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'
सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'
शिक्षा
UPSSSC ने जारी किया कृषि प्राविधिक सहायक का रिजल्ट, 3446 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
UPSSSC ने जारी किया कृषि प्राविधिक सहायक का रिजल्ट, 3446 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
ABP NEWS
भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात गंभीर! बिहार से भी आगे निकल गया
भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात गंभीर! बिहार से भी आगे निकल गया
ABP NEWS
खान सर का कोचिंग सेंटर सील! 3 मंज़िला इमारत पर लगा ताला!
खान सर का कोचिंग सेंटर सील! 3 मंज़िला इमारत पर लगा ताला!
ABP NEWS
स्थानीय लोगों ने घमंडी नेता मन्नान अली के साथ बदसलूकी की, कार से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंके गए।
स्थानीय लोगों ने घमंडी नेता मन्नान अली के साथ बदसलूकी की, कार से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंके गए।
ABP NEWS
अखिलेश ने किया बीजेपी सीएम मोहन यादव का बचाव
अखिलेश ने किया बीजेपी सीएम मोहन यादव का बचाव
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Embed widget