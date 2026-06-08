कौन हैं विलियम इश्मेल जिसने शादी कर रही हैं जेनिफर विंगेट, दूसरी शादी का पूरा प्लान आया सामने

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकौन हैं सिंगापुर के विलियम इश्मेल जिसने शादी कर रही हैं जेनिफर विंगेट, दूसरी शादी का पूरा प्लान आया सामने

कौन हैं सिंगापुर के विलियम इश्मेल जिसने शादी कर रही हैं जेनिफर विंगेट, दूसरी शादी का पूरा प्लान आया सामने

Jennifer Winget 2nd Marriage: टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट को लेकर खबरें हैं कि वो बिजनेसमैन इश्माएल विलियम संग शादी रचाने वाली हैं. ऐस में चलिए जानते हैं इश्माएल विलियम के बारे में.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 08 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है. अब एक बार फिर एक्ट्रेस को लेकर खबरें हैं कि वो जल्द ही दूसरी शादी रचाने वाली हैं. कहा जा रहा है एक्ट्रेस इश्माएल विलियम की दुल्हनिया बनने जा रही हैं. ऐसे में चलिए जानते है कौन है जेनिफर विंगेट के होने वाली पति.

दूसरी शादी रचाएंंगी जेनिफर विंगेट?
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, एक्ट्रेस के करीबी सूत्रों ने बताया है कि जेनिफर जल्द ही शादी करने वाली हैं. वो इश्माएल विलियम को डेट कर रही हैं. कपल इस रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, विलियम ने छुट्टियों के दौरान जेनिफर को प्रपोज किया और उन्होंने हां कह दिया. अब वे अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि दोनों क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी करने का प्लान बना रहे हैं.

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कौन हैं जेनिफर विंगेट के होने वाले पति इश्माएल विलियम?
इश्माएल विलियम सिंगापुर के एक बिजनेसमैन हैं, जो फिनटेक और ट्रेडिंग सेक्टर में काम करते हैं. वो फिलहाल MHC Digital Group में डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग की पोजिशन पर काम कर रहे हैं. हालांकि, वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं और मीडिया की सुर्खियों से दूर ही नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखती. हाल ही में विंगेट के साथ रिश्ते की खबरों के चलते उनका नाम चर्चा में आया है.

कौन हैं सिंगापुर के विलियम इश्मेल जिसने शादी कर रही हैं जेनिफर विंगेट, दूसरी शादी का पूरा प्लान आया सामने

इससे पहले खबरे थी कि जेनिफर टीवी एक्टर करण वाही के साथ शादी रचाने वाली हैं  हालांकि बाद ने जेनिफर ने इसे खारिज कर दिया था.

कौन हैं सिंगापुर के विलियम इश्मेल जिसने शादी कर रही हैं जेनिफर विंगेट, दूसरी शादी का पूरा प्लान आया सामने

जेनिफर विंगेट पर्सनल लाइफ
बता दें कि जेनिफर विंगेट ने पहले टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी. दोनों की मुलाकात टीवी शो 'दिल मिल गए' के सेट पर हुई थी वहीं ये दोनों  के बीच प्यार हो गया था. फिर कपल ने साल 2012 में शादी कर ली थी.

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कौन हैं सिंगापुर के विलियम इश्मेल जिसने शादी कर रही हैं जेनिफर विंगेट, दूसरी शादी का पूरा प्लान आया सामने

हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और साल 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया. वहीं, तलाक के बाद करण सिंह ग्रोवर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. उन्होंने साल 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी की है. दोनों की एक बेटी भी है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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