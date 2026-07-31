#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनक्या इस शख्स को डेट कर रही हैं निया शर्मा? मालदीव वेकेशन की तस्वीरों ने मचाई हलचल

क्या इस शख्स को डेट कर रही हैं निया शर्मा? मालदीव वेकेशन की तस्वीरों ने मचाई हलचल

टीवी की ‘नागिन’ निया शर्मा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. मालदीव वेकेशन की तस्वीरों में एक खास शख्स के साथ नजर आने के बाद उनके लिंकअप की खबरें तेज हो गई हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 31 Jul 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी पर्दे की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में शुमार निया शर्मा अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. निया अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं. अब एक्ट्रेस एक बार फिर खबरों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी पर्सनल लाइफ है. 

निया शर्मा ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
निया शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मालदीव वेकेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि, इन तस्वीरों से ज्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ की हो रही है. दरअसल, फोटोज में निया के साथ एक शख्स भी नजर आ रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी डेटिंग की अफवाहों ने फिर जोर पकड़ लिया है. फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर ये शख्स कौन है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)

ये भी पढ़ें:-Box Office: 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारत में पहले दिन मचाई तबाही, बंपर की ओपनिंग, बना दिए ये बड़े रिकॉर्ड

सिकंदर सिंह के साथ दिखीं निया शर्मा
निया शर्मा के साथ नजर आ रहे ये शख्स कोई और नहीं, बल्कि सिकंदर सिंह हैं. उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. 

क्या इस शख्स को डेट कर रही हैं निया शर्मा? मालदीव वेकेशन की तस्वीरों ने मचाई हलचल

निया शर्मा और सिकंदर सिंह के लिंकअप की खबरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं. हालांकि, दोनों ने कभी इन अफवाहों पर खुलकर कुछ नहीं कहा. अब मालदीव वेकेशन की तस्वीरों के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें फिर तेज हो गई हैं. 

क्या इस शख्स को डेट कर रही हैं निया शर्मा? मालदीव वेकेशन की तस्वीरों ने मचाई हलचल

कैसा है निया शर्मा का लुक?
निया ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'गोल्डन ऑवर की खूबसूरत शाम, शानदार नजारे और मालदीव में पिंक बग्गी की सवारी... सब कुछ यादगार रहा.' तस्वीरों में निया व्हाइट ड्रेस में बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं, वहीं सिकंदर सिंह भी व्हाइट शर्ट और मैचिंग शॉर्ट्स में उनके साथ ट्विनिंग करते दिख रहे हैं.

क्या इस शख्स को डेट कर रही हैं निया शर्मा? मालदीव वेकेशन की तस्वीरों ने मचाई हलचल

दोनों को साथ में ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा पिंक कलर की बग्गी राइड करते हुए उनकी रोमांटिक बॉन्डिंग की झलक भी फैंस का ध्यान खींच रही है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सिकंदर सिंह फ्रीलांसर आर्टिस्ट हैं और वो चंडीगढ़ में रहते हैं.

निया शर्मा का वर्कफ्रंट 
वर्क फ्रंट की बात करें तो निया शर्मा पिछली बार कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स-अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' सीजन 3 में नजर आई थीं, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को बहुत पसंद आई. इससे पहले निया कलर्स टीवी के लोकप्रिय सुपरनेचुरल शो 'सुहागन चुड़ैल' में दिखी थीं. फिलहाल उन्होंने अभी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया है. निया इन दिनों मुंबई की भागदौड़ से दूर मालदीप में सुकून भरे पल बिता रही हैं.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को ‘स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे’ ने लूटा बॉक्स ऑफिस, शॉकिंग रही 'जना नायकन' से 'द ओडिसी 'की कमाई

और पढ़ें
Published at : 31 Jul 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Nia Sharma Sikander Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
क्या इस शख्स को डेट कर रही हैं निया शर्मा? मालदीव वेकेशन की तस्वीरों ने मचाई हलचल
क्या इस शख्स को डेट कर रही हैं निया शर्मा? मालदीव वेकेशन की तस्वीरों ने मचाई हलचल
टेलीविजन
9 की उम्र में दिए ऑडिशन, 14 की उम्र में खरीदा घर, मां ने बदल दी 'मुसाफिर कैफे' की एक्ट्रेस महिमा मकवाना की जिंदगी
9 की उम्र में दिए ऑडिशन, 14 की उम्र में खरीदा घर, मां ने बदल दी महिमा मकवाना की जिंदगी
टेलीविजन
'मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी जसवाल, वीडियो वायरल
'मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी
टेलीविजन
शगुफ्ता अली ने नहीं की शादी, 26 साल की डेटिंग के बाद पार्टनर की हो गई थी डेथ
शगुफ्ता अली ने नहीं की शादी, 26 साल की डेटिंग के बाद पार्टनर की हो गई थी डेथ
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग, नई दिल्ली-बीजिंग में हलचल
गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग, नई दिल्ली-बीजिंग में हलचल
बिहार
दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री! NDA में इस पार्टी के MLC देंगे इस्तीफा
दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री! NDA में इस पार्टी के MLC देंगे इस्तीफा
इंडिया
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
स्पोर्ट्स
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
इंडिया
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
इंडिया
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
इंडिया
Xप्लेन: 'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget