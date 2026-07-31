#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी जसवाल, वीडियो वायरल

'मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी जसवाल, वीडियो वायरल

Viral Video: हिना खान और रॉकी जायसवाल का एक रोमांटिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फ्लाइट में रॉकी का हिना पर प्यार लुटाने वाला अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 31 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल अक्सर अपने क्यूट और रोमांटिक अंदाज से फैंस का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में दोनों का एक बेहद प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रॉकी मिड-फ्लाइट अपनी पत्नी हिना पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

हिना खान ने शेयर किया खूबसूरत वीडियो
हिना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस अपने पति रॉकी जसवाल के साथ फ्लाइट में नजर आ रही हैं. इस दौरान रॉकी बड़े प्यार से हिना के हाथों को चूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर फैंस उनकी केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝑯𝒊𝒏𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒏 (@realhinakhan)

मोहब्बत करो तो ऐसे... वरना मत करो
इस वीडियो को शेयर करते हुए हिना खान ने कैप्शन में लिखा, 'तुम ऐसे कैसे हो... मोहब्बत करो तो ऐसे... वरना मत करो. आई लव यू, रॉकी. हर अच्छे-बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया.' हिना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस भी कमेंट सेक्शन में दोनों की जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें 'कपल गोल्स' बता रहे हैं. 

मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी जसवाल, वीडियो वायरल

वीडियो पर कमेंट कर रहे सेलेब्स
हिना खान के इस वीडियो पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी प्यार लुटाया है. रॉकी जायसवाल ने कमेंट करते हुए लिखा, 'माय बेबी.' वहीं, रुबीना दिलैक ने रेड हार्ट इमोजी शेयर किए. इसके अलावा माही विज ने भी वीडियो पर कमेंट कर दोनों की केमिस्ट्री की तारीफ की. 

मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी जसवाल, वीडियो वायरल

मुश्किल वक्त में बने सबसे बड़ी ताकत
गौरतलब है कि हिना खान के हेल्थ स्ट्रगल और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान रॉकी जायसवाल हर कदम पर उनके साथ ढाल बनकर खड़े रहे. बाल कटवाने से लेकर कीमोथेरेपी के सेशंस तक, रॉकी ने हर पल हिना का हौसला बढ़ाया. 

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को ‘स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे’ ने लूटा बॉक्स ऑफिस, शॉकिंग रही 'जना नायकन' से 'द ओडिसी 'की कमाई

कब हुई हिना खान और रॉकी जायसवाल की शादी?
बता दें कि हिना खान और रॉकी जायसवाल ने जून 2025 में एक निजी समारोह में शादी की थी. दोनों ने बिना किसी तामझाम के परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में लीगल मैरिज की थी. शादी के दौरान हिना ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ओपल ग्रीन साड़ी पहनी थी, जिस पर हिना और रॉकी के नाम भी कढ़ाई किए गए थे. 

मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी जसवाल, वीडियो वायरल

हिना और रॉकी की लव स्टोरी की शुरुआत टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट से हुई थी, जहां रॉकी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे. करीब एक दशक तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दिया.

ये भी पढ़ें:-Box Office: 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारत में पहले दिन मचाई तबाही, बंपर की ओपनिंग, बना दिए ये बड़े रिकॉर्ड

और पढ़ें
Published at : 31 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Rocky Jaiswal Hina Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी जसवाल, वीडियो वायरल
'मोहब्बत करो तो ऐसे वरना मत करो...', फ्लाइट में हिना खान संग रोमांटिक हुए पति रॉकी
टेलीविजन
शगुफ्ता अली ने नहीं की शादी, 26 साल की डेटिंग के बाद पार्टनर की हो गई थी डेथ
शगुफ्ता अली ने नहीं की शादी, 26 साल की डेटिंग के बाद पार्टनर की हो गई थी डेथ
टेलीविजन
एक्स पति के आरोपों के बाद श्वेता तिवारी ने शेयर किया पहला पोस्ट, लिखा- 'किस पर भरोसा किया जाए'
एक्स पति के आरोपों के बाद श्वेता तिवारी ने शेयर किया पहला पोस्ट, लिख दी ऐसी बात
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: माही ने छोड़ी अनुपमा की टीम, वसुधा ने देव संग हनीमून पर जाने से किया इनकार
माही ने छोड़ी अनुपमा की टीम, वसुधा ने देव संग हनीमून पर जाने से किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र से मांगा जवाब
बिहार
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
इंडिया
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
स्पोर्ट्स
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
इंडिया
Xप्लेन: 'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget