टीवी की 'सीता' के घर बजी शहनाई, बेटी जूही बनी दुल्हन, जाने क्या करते हैं दमाद

दीपिका चिखलिया की बेटी जूही बनी दुल्हन
दीपिका चिखलिया ने अपनी बेटी की शादी को पूरी तरह निजी रखा. अब शादी के बाद उन्होंने बेटी और दामाद को शुभकामनाएं देते हुए खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में कपल का अंदाज देखने लायक रहा. इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार और बधाइयां दे रहे हैं. वहीं जूही ने भी कुछ दिन पहले अपनी शादी की एक रस्म की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं. उन तस्वीरों में वह मां दीपिका और पिता हेमंत टोपीवाला के साथ नजर आईं, और परिवार के साथ यह खास पल बेहद खूबसूरत लग रहा था.
क्या करते हैं बेटी और दमाद
बता दें कि दीपिका चिखलिया ने साल 1991 में बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला संग शादी रचाई थी. उनकी दो बेटी हैं, जूही और निधी. जहां उनकी बेटी जूही पिता के बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं तो वहीं दूसरी ओर निधी प्रोफेशन से मेकअप आर्टिस्ट हैं. वहीं, दीपिका चिखलिया के दामाद का नाम दिविज अग्रवाल है. वह क्या करते हैं, इसकी तो जानकारी सामने नहीं आई है, पर इंस्टाग्राम वो काफी एक्टिव हैं और अकाउंट प्राइवेट है.
