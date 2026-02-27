टीवी की 'सीता' के घर बजी शहनाई, बेटी जूही बनी दुल्हन, जाने क्या करते हैं दमाद

दीपिका चिखलिया की बेटी जूही बनी दुल्हन

दीपिका चिखलिया ने अपनी बेटी की शादी को पूरी तरह निजी रखा. अब शादी के बाद उन्होंने बेटी और दामाद को शुभकामनाएं देते हुए खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में कपल का अंदाज देखने लायक रहा. इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार और बधाइयां दे रहे हैं. वहीं जूही ने भी कुछ दिन पहले अपनी शादी की एक रस्म की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं. उन तस्वीरों में वह मां दीपिका और पिता हेमंत टोपीवाला के साथ नजर आईं, और परिवार के साथ यह खास पल बेहद खूबसूरत लग रहा था.

