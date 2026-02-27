टीवी की 'सीता' के घर बजी शहनाई, बेटी जूही बनी दुल्हन, जाने क्या करते हैं दमाद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी की 'सीता' के घर बजी शहनाई, बेटी जूही बनी दुल्हन, जाने क्या करते हैं दीपिका चिखलिया के दमाद

टीवी की 'सीता' के घर बजी शहनाई, बेटी जूही बनी दुल्हन, जाने क्या करते हैं दीपिका चिखलिया के दमाद

Dipika Chikhlia: टीवी की सीता यानी दीपिका चिखलिया की बेटी की शादी हो गई है, जिसकी तस्वीरें दीपिका ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और दामाद-बेटी को शुभकामनाएं दी. जानिए क्या करते हैं बेटी और दमाद.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 11:30 AM (IST)
टीवी शो 'रामायण' से घर-घर में पहचान बनाने वाली दीपिका चिखलिया ने अपने सादगी भरे अंदाज और दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता था. ‘सीता’ के किरदार में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी कई लोग उन्हें उसी रूप में याद करते हैं. अब उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर जुड़ गया है. उनकी बेटी जूही टोपीवाला की शादी हो गई है, और इसके साथ ही दीपिका चिखलिया सास बन गई हैं. एक्ट्रेस ने शादी की खूबसूरत झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिनमें दुल्हन बनी जूही बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

दीपिका चिखलिया की बेटी जूही बनी दुल्हन
दीपिका चिखलिया ने अपनी बेटी की शादी को पूरी तरह निजी रखा. अब शादी के बाद उन्होंने बेटी और दामाद को शुभकामनाएं देते हुए खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में कपल का अंदाज देखने लायक रहा. इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार और बधाइयां दे रहे हैं. वहीं जूही ने भी कुछ दिन पहले अपनी शादी की एक रस्म की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं. उन तस्वीरों में वह मां दीपिका और पिता हेमंत टोपीवाला के साथ नजर आईं, और परिवार के साथ यह खास पल बेहद खूबसूरत लग रहा था.

 
 
 
 
 
क्या करते हैं बेटी और दमाद  
बता दें कि दीपिका चिखलिया ने साल 1991 में बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला संग शादी रचाई थी. उनकी दो बेटी हैं, जूही और निधी. जहां उनकी बेटी जूही पिता के बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं तो वहीं दूसरी ओर निधी प्रोफेशन से मेकअप आर्टिस्ट हैं. वहीं, दीपिका चिखलिया के दामाद का नाम दिविज अग्रवाल है. वह क्या करते हैं, इसकी तो जानकारी सामने नहीं आई है, पर इंस्टाग्राम वो काफी एक्टिव हैं और अकाउंट प्राइवेट है. 
Published at : 27 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Embed widget