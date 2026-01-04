अनुपमा फेम एक्टर गौरव खन्ना को 'बिग बॉस 19' जीते हुए लगभग एक महीना हो गया है. बिग बॉस के बाद दिसंबर में गौरव खन्ना ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया. अपने पहले वीडियो में एक्टर ने अपने करियर और रियलिटी शो में बिताए मुश्किल महीनों के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई, प्रोफेशनल जर्नी और 'अनुपमा' और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जैसे शोज में किए गए काम का भी जिक्र किया.

वहीं अब हाल ही में अपने एक यूट्यूब व्लॉग में गौरव ने बताया कि शो में जीत के दौरान मिली कार उन्हें अब तक नहीं मिली है. इस व्लॉग में उन्होंने अंबानी परिवार के एक इवेंट को होस्ट करने की बात भी की और अपने बिग बॉस दोस्त प्रणीत मोरे से मुलाकात भी दिखाई. अपने नए व्लॉग में गौरव ने इवेंट होस्टिंग की तैयारियों की झलक दी.

अंबानी परिवार का इवेंट होस्ट करेंगे गौरव

गौरव खन्ना ने कहा- 'मैं पहली बार इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा हूं. ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है. स्क्रिप्ट इतनी बड़ी है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं. मैं घोड़े पर सवार होकर स्टेज पर एंट्री करूंगा. दो शो होंगे और हर शो में करीब 40,000 लोगों की भीड़ होगी. एनर्जी अलग ही होगी. मैं रिलायंस फैमिली शो होस्ट कर रहा हूं, जो हर साल धीरूभाई अंबानी की जयंती पर होता है. ये मौका पाकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं. पहले भी मुझे इसके लिए बुलाया गया था, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी. इस साल यह हो गया. यह टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी अचीव्मेंट है.'

गौरव खन्ना को नहीं मिली कार

इसके बाद व्लॉग में प्रणीत मोरे गौरव खन्ना के साथ डिनर करते नजर आते हैं. दोनों 'बिग बॉस 19' के दिनों को याद करते हैं. इस दौरान गौरव यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि प्रणीत फोर्क और चम्मच से खाना खा रहे हैं. मजाक में गौरव पूछते हैं कि क्या ये बिग बॉस का असर है, जिस पर प्रणित हंसते हुए जवाब देते हैं- 'मैं अमीर बन चुका हूं.' आगे वीडियो में गौरव प्रणीत को मिठाई का पैकेट देते हैं, लेकिन इस पर कॉमेडियन मजाक में कहते हैं कि मिठाई नहीं, उन्हें गौरव की जीती हुई कार चाहिए. इस पर गौरव हंसते हुए कहते हैं- 'वो तो मुझे ही अभी तक नहीं मिली है.'