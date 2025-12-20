'मियां-बीवी राजी...' बच्चे न करने के फैसले पर उठे विवाद पर गौरव खन्ना का का रिएक्शन

गौरव खन्ना के लिए यह साल काफी शानदार रहा है. उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जीतकर अपनी कुकिंग स्किल्स से सबको प्रभावित किया और इसके बाद सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में भी नजर आए. शो के दौरान उन्हें कभी-कभी पैसिव रहने को लेकर टोका गया, यहां तक कि अमाल मलिक जैसे कंटेस्टेंट ने उन्हें ‘दोहरा चेहरा’ तक कह दिया. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा गौरव और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के बच्चों को लेकर दिए गए बयान पर हुई. जहां गौरव ने कहा कि वो खुद बच्चे चाहते हैं, वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी फिलहाल बच्चे नहीं चाहतीं.

गौरव खन्ना का रिएक्शन

गौरव खन्ना ने खुलासा किया कि बिग बॉस 19 में उनके शब्दों को कैसे लिया गया और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी पर कोई नफरत नहीं होनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बच्चे न रखने का फैसला किया. ETimes को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'सबसे पहले मैं यह साफ करना चाहता हूं कि यह सिर्फ उनकी पसंद नहीं है, बल्कि ये दोनों का मिलकर लिया गया निजी फैसला है. हां, वो तय कर सकती हैं कि वो बच्चे नहीं चाहतीं, लेकिन ये फैसला हम दोनों का समान अधिकार है.' उन्होंने आगे बताया किया कि उनके डिसिजन पर मजाक बनाने वाले दावे सही नहीं हैं, 'इसलिए यह कहना कि मैं दुखी हूं जबकि वो खुश हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है.'

गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए उन्हें 'बेहद मजबूत महिला' बताया और कहा कि आज के टाइम में किसी महिला के फैसलों पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है. उन्होंने कहा, 'जिंदगी व्यक्तिगत फैसलों के बारे में है, और हम सबको यही सिखाया जाता है कि अपनी शर्तों पर जीना चाहिए. अगर कोई अपनी राह चुनता है और उसका साथी उसके साथ मजबूती से खड़ा होता है, तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी.'

'मुझे बच्चे की जरूरत महसूस नहीं होती' - आकांक्षा

वहीं पहले, आकांक्षा चमोला के रियलिटी शो में फैमिली वीक के दौरान दिए बयान को लेकर चर्चा हुई थी, जब उन्होंने कहा कि वो मां बनने की प्लैनिंग नहीं बना रही हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे बच्चे की जरूरत महसूस नहीं होती, मेरे पास इसके बहुत सारे कारण हैं और मुझे लगता है कि जब आप इतने कारण ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी तैयार नहीं हैं.'

उन्होंने आगे कहा, उन्हें लगता है कि वो इतनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएंगी. 'बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चे को पालने के कर्तव्य को ठीक से निभा पाऊंगी, इस उम्र में या किसी भी समय.' आकांक्षा ने ये भी बोला किया कि वो उन लोगों की राय से प्रभावित नहीं होंगी, जो उन्हें स्वार्थी मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने करियर और को पहले रखा है.