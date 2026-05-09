हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मेरी प्रायोरिटी...', पति संग बैंकॉक में शिफ्ट हुईं अविका गौर, फिल्मों में नहीं करेंगी काम? दिया जवाब

'मेरी प्रायोरिटी...', पति संग बैंकॉक में शिफ्ट हुईं अविका गौर, फिल्मों में नहीं करेंगी काम? दिया जवाब

Avika Gor New House: एक्ट्रेस अविका गौर ने बैंकॉक में नया घर खरीद लिया है, साथ ही अपने पति मिलिंद चंदवानी के साथ वहां शिफ्ट हो चुकी है. इसी बीच उन्होंने अपने काम के बारे में खुलकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 May 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है. सितंबर 2025 में मिलिंद चंदवानी के साथ शादी करने के बाद अब उन्होंने बैंकॉक में नया घर ले लिया है और वही शिफ्ट हो गई है. इसी बीच अब फैंस के बीच ये सवाल उठने लगे कि क्या अब वो फिल्मों या शोज में काम करना छोड़ देंगी? हालांकि अविका ने फैंस को इसका भी जवाब दे दिया है. 

मिलिंद के काम की वजह से बैंकॉक में लिया घर

एचटी सिटी के मुताबिक, अविका गौर ने बताया है कि हाल ही में उन्होंने और उनके पति ने बैंकॉक में घर खरीद लिया है. फिलहाल वो अपने घर को सजाने में लगाई हुई हैं. मिलिंग के काम की वजह से उन्हें बैंकॉक में शिफ्ट होना पड़ा. जब भी अविका बैंकॉक जाती थी, तो उन्हें लगता था कि वो उन्हें छुट्टियां मना रही है. वहां उन्हें बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने घर ले लिया. 

अविका ने आगे कहा कि मिलिंद के साथ 7 साल के रिलेशनशिप में हमने एक-दूसरे के ग्रोथ को अहमियत दी है और सपनों को सपोर्ट किया है. जब भी उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर रहना पड़ता था, तो मिलिंद उनका साथ देते थे. अब वो नहीं चाहती कि मिलिंद अपने करियर में पीछे रहें. फिल्मों में वो सिर्फ मुंबई में नहीं, बल्कि हैदराबाद, राजमुंदरी और विशाखापट्टनम में भी शूटिंग करती थीं. 

ये भी पढ़ें: भोपाल में होगा राम चरण की 'पेड्डी' का भव्य ट्रेलर लॉन्च, ए आर रहमान के कॉन्सर्ट और सितारों से सजेगी महफिल

पहले जैसा ही करेंगी काम

काम को लेकर अविका ने बताया कि अब बैंकॉक ही उनका नया घर है. लेकिन वो अपने काम को पहले जैसा ही जारी रखेंगी. काम की वजह से उन्हें ज्यादातर हैदराबाद और मुंबई में रहना पड़ता है और उनके लिए काम ही सबसे पहली प्रायोरिटी है. जो भी काम उन्हें मिलता है, वो उनके शेड्यूल के हिसाब से रहता है, इसीलिए वो आराम से बैंकॉक में रह सकती हैं. घर को लेकर अविका बहुत एक्साइटेड हैं. उन्होंने कहा, 'बचपन से माता-पिता के बनाए घर में हम रहते हैं और शादी के बाद ससुराल में, लेकिन ये अपना घर है, जिसे वो मिलिंद के साथ सजा रही हैं. 

खतरों के खिलाड़ी 15 में आएंगी नजर

बता दें कि अविका गौर जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' में नजर आने वाली हैं और इसकी शूटिंग के लिए जाने वाली है. इससे पहले वो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 9' में भाग ले चुकी हैं, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था. 

ये भी पढ़ें: 'मेरा काम लोगों को एंटरटेन करना है...', दिलजीत दोसांझ ने ठुकराई पंजाब राजनीति में एंट्री की अपील

और पढ़ें
Published at : 09 May 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Avika Gor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'मेरी प्रायोरिटी...', पति संग बैंकॉक में शिफ्ट हुईं अविका गौर, फिल्मों में नहीं करेंगी काम? दिया जवाब
'मेरी प्रायोरिटी...', पति संग बैंकॉक में शिफ्ट हुईं अविका गौर, फिल्मों में नहीं करेंगी काम? दिया जवाब
टेलीविजन
शुभेंदु अधिकारी के बंगाल का CM बनते ही खुशी से झूम उठी ये एक्ट्रेस, कहा- बधाई हो दादा
शुभेंदु अधिकारी के बंगाल का CM बनते ही खुशी से झूम उठी ये एक्ट्रेस, कहा- बधाई हो दादा
टेलीविजन
मां की भूमिका और जिम्मेदारी पर संगीता घोष ने की बात, बोलीं- मां बनने पर बदल गई जिंदगी
मां की भूमिका और जिम्मेदारी पर संगीता घोष ने की बात, बोलीं- मां बनने पर बदल गई जिंदगी
टेलीविजन
'मेरी 3 माएं हैं...', मदर्स डे पर शुभांगी अत्रे को सताई मां और बहनों की याद, बताया 'सबसे बड़ी ताकत'
'मेरी 3 माएं हैं...', मदर्स डे पर शुभांगी अत्रे को सताई मां और बहनों की याद, बताया 'सबसे बड़ी ताकत'
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल झंडे की नई घेराबंदी, CPM कर रहा है बतौर विपक्ष खुद को मजबूत करने की तैयारी, जानें क्या है प्लानिंग
लाल झंडे की नई घेराबंदी, CPM कर रहा है बतौर विपक्ष खुद को मजबूत करने की तैयारी, जानें क्या है प्लानिंग
दिल्ली NCR
'पंजाब को रंगला बनाने का सपना...', मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा ने कसा तंज
'पंजाब को रंगला बनाने का सपना...', मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा ने कसा तंज
आईपीएल 2026
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? आखिर क्या है इस कहानी का सच?
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? क्या है इस कहानी का सच?
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
बॉलीवुड
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में खीरा खाने से पहले 100 बार सोचना, वीडियो में सामने आई घिनौनी सच्चाई; गुस्से में यूजर्स 
ट्रेन में खीरा खाने से पहले 100 बार सोचना, वीडियो में सामने आई घिनौनी सच्चाई; गुस्से में यूजर्स 
ऑटो
Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत
क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget