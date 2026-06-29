7 साल की उम्र से काम रही हैं उपासना सिंह, टीवी से लेकर बॉलीवुड तक में छोड़ी छाप

Upasana Singh Birthday Special: छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक पर अपनी मौजूदगी से दर्शकों को हंसाने-गुदगुदाने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था. महज 7 साल की छोटी उम्र में उन्होंने दूरदर्शन के लिए काम करना शुरू कर दिया था. इसके बाद कई शोज में वो नजर आईं. जबकि अपने करियर में उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया. आज एक्ट्रेस के 51वें जन्मदिन पर जानते हैं उनकी कुछ दिलचस्प और खास बातें.

7 साल की उम्र में दूरदर्शन पर शुरू किया काम

उपासना सिंह का जन्म 29 जून 1975 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था. उनकी स्कूली पढ़ाई होशियारपुर में ही हुई थी. वहीं आगे की पढ़ाई उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी. एक्ट्रेस जब सात साल की थीं तब वो स्कूल की तरफ से दूरदर्शन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करती थीं.

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11 साल की उम्र में किया बॉलीवुड डेब्यू

उपासना सिंह ने हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी और गुजराती भाषा की फिल्मों में भी काम किया है. उनका एक्टिंग डेब्यू हिंदी सिनेमा से हुआ था. सबसे पहले वो साल 1986 की बॉलीवुड फिल्म 'बाबुल' में नजर आई थीं. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी. वहीं 13 साल की उम्र में उन्होंने राजस्थानी फिल्म 'बाई चाली सासरिए' (1988) में काम किया था. एक वक्त वो एक्टिंग करियर में काफी बिजी रहती थीं और दिन में तीन-तीन शिफ्ट में काम करती थीं.

बॉलीवुड में 'जुदाई' से मिली थी पहचान

उपासना को बॉलीवुड में सबसे पहले पहचान साल 1997 की सुपरहिट फिल्म 'जुदाई' से मिली थी. इसमें अनिल कपूर, उर्मिला मातोंडकर और श्रीदेवी ने अहम किरदार निभाया था. इसमें उपासना एक मूक-बधिर लड़की के रोल में नजर आई थीं. उनका डायलॉग 'अब्बा डब्बा जब्बा' काफी मशहूर हुआ था.

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कपिल के शो में बुआ बनकर भी बटोरीं सुर्खियां

उपासना ने 'इश्क-विश्क', 'हंगामा', 'हलचल', 'एतराज, 'डर', 'लोफर' और 'जुड़वां-2' सहित कई फिल्मों में काम किया है. जबकि टीवी पर उन्होंने अपनी पहचान कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से बनाई थी. उन्होंने कपिल के शो में उनकी बुआ का किरदार निभाया था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

अब क्या कर रही हैं उपासना सिंह?

उपासना सिंह ने साल 2009 में टीवी एक्टर नीरज भारद्वाज से शादी की थी. दोनों 'ऐ दिल-ए-नादान' सीरियल में काम करते हुए एक-दूसरे पर दिल हार बैठे थे. एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें साल 2025 की फिल्म 'टॉमची' में देखा गया था. वो फिलहाल सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की महासचिव (General Secretary) भी हैं.