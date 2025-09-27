गौहर खान ने 'बिग बॉस 19' में रिवील किया छोटे बेटे का नाम, जानें क्या है मतलब

सलमान खान का कन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' खूब सुर्खियां बटोर रहा है. आज शो के वीकेंड का वार में गौहर खान अपने जेठ आवेज दरबार के स्पोर्ट में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम भी रिवील कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है एक्ट्रेस के छोटे बेटे का नाम का मतलब.

'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में गौहर खान ने आवेज दरबार का हौसला बढ़ाते हुए अपने लिए स्टैंड लेने के लिए मोटीवेट किया. यहां उन्होंने आवेज को अपने लिए आवाज उठाने की सलाह दी साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया. गौहर खान की एंट्री ने शो की टीआरपी तो बढ़ा दी लेकिन जाते–जाते उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी भी दे दी.

गौहर खान ने बताया छोटे बेटे का नाम

गौहर खान ने 'बिग बॉस 19' के मंच से जाते-जाते कहा- 'बाय आवेज... जेहान तो पहले से ही आपका इंतजार कर ही रहा है, साथ ही फरवान भी आपका इंतजार कर रहा है. तो जल्दी से जीतकर घर आइए.' गौहर खान के इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि उनके छोटे बेटे का नाम फरवान है. इस्लाम में इस नाम का मतलब 'दौलतमंद' होता है.

आवेज दरबार को किया मोटीवेट

गौहर खान ने आवेज दरबार से कहा- 'आपको यहां पर क्या हो रहा है आवेज, अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा. अगर तुम खो गए हो तो यहां शो में तुम्हारा कोई चांस नहीं है.' इसके साथ उन्होंने आवेज दरबार का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें मोटीवेट किया.

अमाल मालिक पर बरसीं गौहर खान

इसके बाद गौहर खान यही नहीं रुकीं उन्होंने शो के पार्टिसिपेंट अमाल मालिक पर भी तीखा निशाना करते हुए उन्हें दोगला कह दिया. एक्ट्रेस ने कहा- 'अमाल आपका जो किरदार आ रहा है वो बहुत दोगला आ रहा है और आप किसी के भी नहीं है.' अमाल मालिक के साथ–साथ बसीर अली भी 'बिग बॉस 7' विनर की चपेट में आ गए और गौहर खान ने उनकी भी क्लास लगा दी.