'सच्चाई छिप नहीं सकती..'बिग बॉस 19 में रनर-अप बनने के लिए फरहाना भट्ट ने शो में थी साजिश? अब हुआ खुलासा
फरहाना भट्ट पर उनके एक्स स्टॉफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं.साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक्ट्रेस ने उन्हें सैलरी भी नहीं दी और बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में उनका दोस्त था, इस वजह से रनर-अप बनीं.
बिग बॉस 19 फेम फरहाना भट्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. एक शख्स ने तो उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बिग बॉस के क्रिएटिव टीम के सदस्यों के संग दिखाई दे रही हैं.
लोग उनकी फ्रेंडशिप के बारे में जानकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. बिग बॉस के मेकर्स एंडेमॉल शाइन इंडिया के पूर्व सीनियर क्रिएटिव भास्कर भट्ट को फरहाना का करीबी दोस्त बताया जा रहा है. उनके रिश्ते को लेकर पहले भी कई तरह के दावे किए जा चुके हैं. अब एक यूजर ने ऑडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें क्रिएटिव टीम को फरहाना की साइड स्टोरी को प्रमोट करने और दूसरे कंटेस्टेंट्स को नीचा दिखाते हुए दिखाया गया है.
सब कुछ प्लान किया गया था
बसीर के एविक्शन के एविक्शन के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया.एक यूजर ने लिखा,'सच कभी छिप नहीं सकता. आज सभी जानते हैं कि फरहाना भट्ट का एंडेमॉल क्रिएटिव टीम के साथ तगड़ा कनेक्शन है.उन्होंने सबकुछ प्लान किया और दूसरे कंटेस्टेंट्स की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया.'
FINALLY TRUTH WINS 👏🏻— AYAAN 👑 (@Im_AYAANBB13_) January 19, 2026
The Truth can never stay hidden. Today everyone knows that #FarrhanaBhatt had the strongest connections withi Endemol Creative TEAM
Together, they planned everything Ruined the Reputation of other contestants 💔
May Wel All see Her Downfall #BaseerAli pic.twitter.com/m8Pa2A62j7
यश जो कि फरहाना के एक्स साथी हैं, उन्होंने भी सबूत के साथ एक्ट्रेस को पर्दाफाश किया है.फरहाना की टीम यंग फिल्मिस्तान ने इस पर रिएक्शन देते हुए बयान जारी किया है. जिसमें बताया गया,'एक फैन से एक कर्मचारी बनने तक, मदद मांगने से लेकर मुंबई आने और फरहाना भट्ट के लिए पीआर के तौर पर काम करने और उनको सपोर्ट करने तक, एक इंसान पर फरहाना और उसकी पूरी टीम ने भरोसा किया.
she got exposed badly try something new pic.twitter.com/kNgJ1VRS5H— IQRA (@iqra_kazmi_) January 19, 2026
फरहाना के फेवर में माहौल बनाया गया
उसका साथ दिया और कई मौके भी दिए.उस भरोसे का बदला इसने धोखा देकर चुकाया है.'बता दें यश ने कई स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे. उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया कि बिग बॉस की क्रिएटिल टीम में मौजूद फरहाना के दोस्तों ने ऑनलाइन उनके फेवर में माहौल बनाया था.जिससे उन्हें रनर-अप बनने का मौका मिल गया.
Adil saeed owner of young filmistan hiding his face because he was bigg Boss creative pic.twitter.com/dF0JRY0cA4— YASH 🇮🇳 (@yashtrendseteer) January 19, 2026
एक्स स्टॉफ यश ने ये भी कहा कि आदिल सईद नाम का शख्स बिग ब़ॉस की क्रिएटिव टीम में था. इसलिए वो कैमरे के सामने आने पर मास्क लगा लेता और चेहरा छिपाता था. यश के अनुसार, आदिल एक्ट्रेस की टीम यंग फिल्मिस्तान के ओनर भी हैं. उन्होने कहा कि एक्ट्रेस ने उनका बकाया भी नहीं चुकाया है. वो पहले सोशल मीडिया मैनेजर और पीआर एसोसिएट के तौर पर काम किया करते थे.
