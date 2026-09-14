फरहाना भट्ट या अविनाश मिश्रा, कौन बना 'खतरों के खिलाड़ी 15' का विनर? रोहित शेट्टी ने दिया जवाब

स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फिनाले एपिसोड की शूटिंग 13 सितंबर को हुई है. इसके बाद फिनाले की शूटिंग से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. मेकर्स ने अभी तक फाइनलिस्ट के नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन लीक हुई झलकियों के बाद विनर को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं.

फिनाले के विनर की रेस में फरहाना भट्ट और अविनाश मिश्रा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. इसी बीच शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर को लेकर चल रही इन चर्चाओं पर बात की है.

कौन बना 'खतरों के खिलाड़ी 15' का विनर?

विरलभयानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है, 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फिनाले की शूटिंग के लिए जब रोहित शेट्टी सेट पर पहुंचे तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान उनसे फरहाना भट्ट को लेकर चल रही चर्चाओं और इस सवाल पर पूछा गया कि क्या उन्होंने इस सीजन की ट्रॉफी जीत ली है.

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हालांकि, रोहित शेट्टी ने विनर को लेकर कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे भी नहीं पता कि विनर कौन है.' शो अभी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है और मेकर्स ने फाइनलिस्ट की ऑफिशियल लिस्ट भी जारी नहीं की है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर विनर को लेकर कयास तेज हो गए हैं.

बता दें, फरहाना भट्ट और अविनाश मिश्रा दोनों ही शो के मजबूत कंटेस्टेंट बनकर सामने आए हैं. दोनों ने अपने स्टंट से लगातार दर्शकों को इंप्रेस किया है. इस सीजन के कई कंटेस्टेंट्स के मुकाबले फरहाना और अविनाश ने अब तक कोई स्टंट बीच में नहीं छोड़ा है.

अविनाश को मिली पावर

हाल ही में अविनाश ने पानी वाला एक स्टंट किया था, जिसे उन्होंने सिर्फ 1 मिनट 16 सेकंड में पूरा कर लिया. उन्हें किसी एक टास्क को करने से मना करने की पावर भी मिली है, जो उनके लिए काफी बड़ा एडवांटेज है.

'खतरों के खिलाड़ी 15' के बारे में

इस साल 'खतरों के खिलाड़ी' का सीजन 'ओल्ड वर्सेज न्यू: डर का नया दौर' थीम पर बेस्ड है. शो में कुछ पुराने कंटेस्टेंट्स की वापसी हुई है, जिनमें रुबीना दिलैक, रित्विक धनजानी, विशाल, करण वाही और जैस्मिन भसीन शामिल हैं. वहीं अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, ओरी, रुहानिका धवन और गौरव खन्ना जैसे नए कंटेस्टेंट्स भी शो का हिस्सा बने हैं.

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