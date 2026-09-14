रश्मिका मंदाना ने पूरी की ‘राणाबाली’ की शूटिंग, मेकर्स ने शेयर किया वीडियो
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म ‘राणाबाली’ में रश्मिका मंदाना की शूटिंग पूरी हो गई है. शूटिंग पूरी होने पर मेकर्स ने रश्मिका का खास फेयरवेल वीडियो शेयर किया है.
साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कैमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता रहा है. अब दोनों शादी खे बाद एक बार फिर साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार कहानी और उनके किरदार पहले से बिल्कुल अलग होने वाले हैं. दोनों की आने वाली फिल्म ‘राणाबाली’ काफी समय से चर्चा में है. इसी बीच फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है. रश्मिका मंदाना ने फिल्म में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है.
रश्मिका ने पूरी की ‘राणाबाली’ की शूटिंग
फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर सेट का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें रश्मिका अपने शूटिंग शेड्यूल के खत्म होने के बाद पूरी टीम को अलविदा कहती दिखाई दे रही हैं. इस दौरान विजय देवरकोंडा भी उन्हें गले लगाते नजर आते हैं. फेयरवेल का वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, ‘फिल्म में जयम्मा का सफर पूरा हुआ, हम आपको सेट पर याद करेंगे.’
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किस बारे में है ‘राणाबाली’ फिल्म?
‘राणाबाली’ एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी आज के समय की नहीं है बल्कि पुराने समय की है. फिल्म की कहानी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े एक ऐसे चैप्टर की कहानी है, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. फिल्म की कहानी मुख्य रूप से रायलसीमा इलाके से जुड़ी है. यहां की संस्कृति, बोलचाल, रहन-सहन और वहां के माहौल को फिल्म में उस वक्त के असल जीवन की तरह दिखाने की कोशिश की गई है.
फिल्म में विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि रश्मिका मंदाना जयम्मा के किरदार में नजर आएंगी. दोनों के अलावा हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वॉस्लू भी फिल्म का हिस्सा हैं. उन्हें खास तौर पर ‘द ममी’ में इम्होटेप के किरदार के लिए जाना जाता है. फिल्म में वह सर थियोडोर हेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं.
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‘राणाबाली’ को राहुल संकृत्यायन ने डायरेक्ट किया है और इसे माइथ्री मूवी मेकर्स बना रहे हैं. फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है और इसे ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मेकर्स के मुताबिक टीजर फिलहाल यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है. फिल्म में अजय-अतुल का म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा.
यहां देखें फिल्म का टीजर -
फिल्म की कहानी में अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को भी अहम जगह दी गई है. इसी वजह से मेकर्स इसे दशहरा के आसपास रिलीज कर रहे हैं. ‘राणाबाली’ थिएटर में 16 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी.
विजय और रश्मिका की जोड़ी फिर साथ
विजय देवरकोंडा तेलुगु सिनेमा के जाने-माने एक्टर्स में से हैं. ‘अर्जुन रेड्डी’, ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी फिल्मों से उन्हें खास पहचान मिली. वहीं रश्मिका मंदाना ने तेलुगु के साथ-साथ हिंदी सिनेमा में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है. ‘पुष्पा’ सीरीज और ‘एनिमल’ जैसी फिल्मों से वे और पॉपुलर हुई हैं.
दोनों की जोड़ी इससे पहले ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ में साथ नजर आ चुकी है. खासकर ‘गीता गोविंदम’ में उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आई थी. ‘डियर कॉमरेड’ में भी दोनों ने एक-दूसरे के साथ दमदार परफॉर्मेंस दी थी.
इन फिल्मों की शूटिंग के वक्त दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी हुई. इसके बाद दोनों ने लगभग 8 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस साल फरवरी के महीने में शादी भी कर ली है. अब ‘राणाबाली’ में दोनों को बिल्कुल अलग अंदाज और नए रोल्स में देखना दिलचस्प होगा.