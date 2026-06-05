संजय दत्त और ऐश्वर्या राय की 21 साल पुरानी फिल्म, बजट भी नहीं निकला था

Sanjay Dutt And Aishwarya Rai Movie: संजय दत्त और ऐश्वर्या राय...ये दोनों ही कलाकार हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं. 90 के दशक के आखिरी सालों में फिल्मी दुनिया में आईं ऐश्वर्या अब फिल्मी दुनिया में बेहद कम एक्टिव हैं. जबकि संजय दत्त इंडस्ट्री में 45 साल बिताने के बाद भी लगातार काम कर रहे हैं. बड़े पर्दे पर फैंस इन दोनों कलाकारों को साथ में भी देख चुके हैं. दोनों ने साथ में दो फिल्में की हैं. उनकी साथ में आई आखिरी और दूसरी फिल्म 21 साल पहले रिलीज हुई थी.

दो फिल्मों में साथ दिखें संजय-ऐश्वर्या

संजय दत्त ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत बतौर लीड एक्टर साल 1981 की फिल्म 'रॉकी' से की थी. जबकि ऐश्वर्या का सिनेमा में डेब्यू साल 1997 की तमिल फिल्म 'इरुवर' से हुआ था. ऐश्वर्या ने अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती सालों में ही संजय के साथ स्क्रीन शेयर कर ली थी. पहले दोनों कलाकार फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' में नजर आए थे. इसके बाद उन्होंने 'शब्द' नाम की फिल्म में काम किया था. हम आपको उनकी इसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं.

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संजय-ऐश्वर्या की साथ में आखिरी फिल्म

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय और सदाबहार एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की फिल्म 'शब्द' साल 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बता दें कि इस फिल्म में संजय और ऐश्वर्या ने इंटीमेट सीन भी दिए थे, इसे लेकर काफी चर्चा हुई थी. हालांकि फिल्म दर्शकों को थिएटर्स में लाने में नाकाम रही थी.

बजट भी नहीं निकला

21 साल पुरानी शब्द एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी. लीना यादव के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दोनों के साथ अभिनेता जायेद खान भी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे. इसके अलावा आकाश पांडे, रुचा पाठक, सादिया सिद्दीकी, कामिनी खन्ना और बृजेन्द्र काला भी शब्द में नजर आए थे.

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संजय-ऐश्वर्या का वर्क फ्रंट

ऐश्वर्या राय फिलहाल किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही हैं. उन्हें आखिरी बार साल 2023 में आई फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' (Ponniyin Selvan: Part II) में देखा गया था. जबकि संजय दत्त इन दिनों रितेश देशमुख की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' में नजर आ रहे हैं. इसमें उन्होंने अफजल खान का किरदार निभाया है.