'पेद्दी' में जान्हवी कपूर के साथ हुई ऐसी हरकत, राम चरण पर भड़क गए फैंस

Peddi: 'साउथ के एक्टर्स सस्ते हैं...' पेद्दी में जान्हवी कपूर के साथ हुई ऐसी हरकत, राम चरण पर भड़क गए फैंस
Peddi: जान्हवी कपूर फिल्म 'पेद्दी' में राम चरण के साथ नजर आ रही हैं. हालांकि उनका किरदार दर्शकों को पसंद नहीं आया. लेकिन, इसके लिए कई फैंस ने साउथ फिल्ममेकर्स और राम चरण को ट्रोल किया है.
Peddi: राम चरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेद्दी' 4 जून को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में दक्षिण भारतीय सुपरस्टार के साथ बॉलीवुड अदाकारा जान्हवी कपूर ने काम किया है. हालांकि, फिल्म की रिलीज के बाद से ही जान्हवी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ हा रहा है. जान्हवी को उनके किरदार के लिए लोग ट्रोल कर रहे हैं. हालांकि कई फैंस ने उनका बचाव किया. कई फैंस ने फिल्ममेकर्स और राम चरण पर इसे लेकर भड़ास निकाली है.
जान्हवी कपूर ने किया निराश
जान्हवी कपूर पेद्दी में अचियम्मा के रोल में नजर आ रही हैं. लेकिन, वो इस किरदार के साथ निराश कर गईं. लोग बड़े पर्दे पर हीरो और हीरोइन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन पेद्दी में कई सीन्स में राम चरण और जान्हवी के बीच जबरदस्ती केमिस्ट्री देखने को मिली. उनका रोमांटिक ट्रैक भी ऐसा लगा कि इसे भी जबरदस्ती शामिल किया गया.
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फिल्म में जान्हवी कपूर को एक ऐसी लड़की के तौर पर दिखाया गया है जो सिर्फ हीरो की इच्छा की पूर्ती करती हैं. राम चरण का किरदार कभी उनके किरदार को जबरदस्ती उनकी इच्छा के बिना किस कर लेता है तो कभी उस पर बेवजह ही अपनी निगाहें गड़ाए रहता है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंटे हुए नजर आए. किसी ने जान्हवी की अदाकारी पर सवाल खड़े किए तो किसी ने राम चरण और अन्य साउथ सुपरस्टार्स को इस मामले में लपेट लिया.
राम चरण पर भड़के फैंस
एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'साउथ की डार्क साइड.' एक ने लिखा, 'दक्षिण भारत (सिनेमा) में महिलाओं को वस्तु की तरह देखना आम बात है.' एक यूजर ने पेद्दी को घटिया फिल्म बताया. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'साउथ के स्टार्स सस्ते होते हैं.' इसके अलावा एक यूजर ने जान्हवी पर भड़कते हुए कहा, 'जाह्नवी कपूर ऐसे रोल क्यों एक्सेप्ट करती हैं? इसके लिए उन्हें भी दोषी ठहराया जा सकता है.' एक अन्य ने लिखा, 'वह खुद को भी वस्तु की तरह पेश करती है.'
पहले दिन कमाए 100 करोड़ से ज्यादा
चाहे जान्हवी कपूर का किरदार ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन फिर भी फिल्म ने तगड़ा बिजनेस किया है. पहले ही दिन इसने 112 करोड़ रुपये से ज्यादा की वर्ल्डवाइड कमाई की है. इसमें राम चरण एक पहलवान के किरदार में नजर आ रहे हैं.
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