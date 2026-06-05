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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरण जौहर-श्रद्धा कपूर के बाद अब एकता कपूर की ज्वैलरी बिजनेस में एंट्री, जानें किन सेलेब्स के हैं अपने गहनों के ब्रांड

करण जौहर-श्रद्धा कपूर के बाद अब एकता कपूर की ज्वैलरी बिजनेस में एंट्री, जानें किन सेलेब्स के हैं अपने गहनों के ब्रांड

करण जौहर और श्रद्धा कपूर के बाद अब एकता कपूर ने भी ज्वैलरी बिजनेस में एंट्री कर ली है. इससे पहले कई सेलेब्स ज्वैलरी का बड़ा बिजनेस कर रहे हैं. आइए जानते हैं किन सेलेब्स के अपने गहनों के ब्रांड हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 03:53 PM (IST)
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एकता कपूर इन दिनों अपने बिजनेस को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में सफलता हासिल करने के बाद अब उन्होंने ज्वैलरी बिजनेस में कदम रखा है. इससे पहले करण जौहर और श्रद्धा कपूर समेत कई सितारे भी इस कारोबार में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन सेलेब्स के बारे में, जिनके अपने ज्वैलरी ब्रांड हैं.

एकता कपूर
छोटे पर्दे की मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अब लग्जरी ज्वैलरी इंडस्ट्री में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है. उन्होंने लैब-ग्रोन डायमंड ब्रांड 'एकत्रा ज्वेल्स' के साथ साझेदारी की है और निवेशक के तौर पर इस ब्रांड से जुड़ी हैं.

 
 
 
 
 
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श्रद्धा कपूर
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड पालमोनस में निवेश किया है और वो इसकी को-फाउंडर हैं. ये एक डेमी-फाइन ज्वेलरी ब्रांड है इस ब्रांड की शुरुआत साल 2024 में हुई थी.

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तमन्ना भाटिया
एक्टिंग के साथ अब तमन्ना ने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रख दिया है. तमन्ना भाटिया ने साल 2026 में अपना ज्वेलरी ब्रांड 'तमन्ना फाइन ज्वेलरी' शुरू किया. एक्ट्रेस का ये ब्रांड प्रीमियम और स्टाइलिश ज्वेलरी के लिए जाना जाता है. तमन्ना आए दिनो सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने ब्रांड को प्रमोट करती नजर आती हैं.

 
 
 
 
 
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करण जौहर
करण जौहर भी ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े हुए हैं. वो 'त्यानी ज्वेलरी' के को-फाउंडर हैं, जिसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी. ये ब्रांड खास तौर पर पोल्की और मॉडर्न ब्राइडल ज्वेलरी के लिए जाना जाता है.

 
 
 
 
 
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नीलम कोठारी
नीलम कोठारी सोनी ने फिल्मों के बाद ज्वेलरी बिजनेस में अपनी अलग पहचान बनाई. वो 'नीलम ज्वेल्स' की मालिक हैं, जहां डायमंड और जेमस्टोन ज्वेलरी तैयार की जाती है. आज नीलम एक्टिंग के साथ-साथ एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में भी जानी जाती हैं.

सुष्मिता सेन
सुष्मिता सेन सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी एक्टिव हैं. उनका दुबई स्थित लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड 'रेनी जूलर्स' काफी पॉपुलर है, जिसे वो अपनी मां सुबरा सेन के साथ मिलकर चलाती हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 05 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Ekta Kapoor Tamannaah Bhatia Shraddha Kapoor
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