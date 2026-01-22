हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'नागिन 7' के सेट पर एकता कपूर ने बनाया नया रूल, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए खेला मास्टरस्ट्रोक

'नागिन 7' के सेट पर एकता कपूर ने बनाया नया रूल, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए खेला मास्टरस्ट्रोक

एकता कपूर का नया शो नागिन 7 इन दिनों चर्चा में छाया हुआ है.शो में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में दिखाई दे रही हैं. नागिन के किरदार में दर्शक उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

एकता कपूर का शो नागिन 7 लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है. शो ने प्रीमियर को अभी एक महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन टीआरपी लिस्ट में इसने नंबर 2 पर अपनी जगह बना ली है. हालांकि, AI विजुअल्स की वजह से दर्शकों को कुछ एपिसोड पसंद नहीं आ रहे हैं.

इसी बीच एक नई बात सुनने को मिल रही है और वो ये है सेट पर नो मोबाइल फोन पॉलिसी लागू कर दी गई है. जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार एकता ने सेट से फोटो और वीडियो लीक होने की वजह से ये फैसला लिया है. एकता कपूर ने नागिन 7 के सेट पर जैसे ही नो मोबाइल फोन पॉलिसी का ऐलान किया सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई.

एकता कपूर के नो फोन पॉलिसी की हुई आलोचना

एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा,'ये बहुत ज्यादा है.'दूसरे ने बोला,'नो AI नीति कब आएगी.' एक ने मजाक में कहा,'बस कुछ दिनों के लिए फिर सबकुछ की इजाजत होगी. ऐसा हथकंठा एकता अपने शो में बहुत बार अपना चुकी हैं. जैसे YHM,कुंडली और KZK 2 में.'

इस शो में हर एपिसोड के साथ AI का इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है.शो के बीते एपिसोड में ड्रैगन और नागिन के बीच लड़ाई देखने को मिली थी. इस सीन को मेकर्स ने पूरी तरह से एआई की हेल्स से बनाया था. कुछ दर्शकों को ये विजुअली ट्रीट लगा, लेकिन कइयों ने इसके लिए मेकर्स को काफी ट्रोल किया.

ट्रोल्स का कहना था कि एआई का इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे. ये बहुत ज्यादा बचकाना लगता है. कुछ ने इस शो को गेम ऑफ थ्रोन की सस्ती कॉपी का भी टैग दिया.प्रियंका के अलावा शो में नामिक पॉल, ईशा सिंह, करण कुंद्रा, एलिस कौशिक समेत कई सेलेब्स नजर आ रहे हैं.पिछले एपिसोड में नागिनों का कैमियो भी एआई के जरिए ही करवाया गया था.इस लिस्ट में तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:-'कभी जिंदगी में मैंने..' नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात

Published at : 22 Jan 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Ekta Kapoor Naagin 7
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
टेलीविजन
'कभी जिंदगी में मैंने..' नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
टेलीविजन
'कभी जिंदगी में मैंने..' नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
विश्व
Gaza Board of Peace: 8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
जनरल नॉलेज
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget