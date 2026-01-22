एकता कपूर का शो नागिन 7 लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है. शो ने प्रीमियर को अभी एक महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन टीआरपी लिस्ट में इसने नंबर 2 पर अपनी जगह बना ली है. हालांकि, AI विजुअल्स की वजह से दर्शकों को कुछ एपिसोड पसंद नहीं आ रहे हैं.

इसी बीच एक नई बात सुनने को मिल रही है और वो ये है सेट पर नो मोबाइल फोन पॉलिसी लागू कर दी गई है. जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार एकता ने सेट से फोटो और वीडियो लीक होने की वजह से ये फैसला लिया है. एकता कपूर ने नागिन 7 के सेट पर जैसे ही नो मोबाइल फोन पॉलिसी का ऐलान किया सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई.

एकता कपूर के नो फोन पॉलिसी की हुई आलोचना

एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा,'ये बहुत ज्यादा है.'दूसरे ने बोला,'नो AI नीति कब आएगी.' एक ने मजाक में कहा,'बस कुछ दिनों के लिए फिर सबकुछ की इजाजत होगी. ऐसा हथकंठा एकता अपने शो में बहुत बार अपना चुकी हैं. जैसे YHM,कुंडली और KZK 2 में.'

इस शो में हर एपिसोड के साथ AI का इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है.शो के बीते एपिसोड में ड्रैगन और नागिन के बीच लड़ाई देखने को मिली थी. इस सीन को मेकर्स ने पूरी तरह से एआई की हेल्स से बनाया था. कुछ दर्शकों को ये विजुअली ट्रीट लगा, लेकिन कइयों ने इसके लिए मेकर्स को काफी ट्रोल किया.

Lol 😂 bss kuch din ke liye fir sab kuch allowed hoga aisa Hathkanda ekta apna show me bahut baar apna chuki hai like Yhm, Kundali, Kzk2 That's time ! — Roohii (@Roohii3629) January 21, 2026

ट्रोल्स का कहना था कि एआई का इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे. ये बहुत ज्यादा बचकाना लगता है. कुछ ने इस शो को गेम ऑफ थ्रोन की सस्ती कॉपी का भी टैग दिया.प्रियंका के अलावा शो में नामिक पॉल, ईशा सिंह, करण कुंद्रा, एलिस कौशिक समेत कई सेलेब्स नजर आ रहे हैं.पिछले एपिसोड में नागिनों का कैमियो भी एआई के जरिए ही करवाया गया था.इस लिस्ट में तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक शामिल हैं.

