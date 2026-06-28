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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकृति सेनन और कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड, देखें फोटो

कृति सेनन और कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड, देखें फोटो

कृति सेनन और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के ब्रेकअप की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर एक फोटोज वायरल हो रही है, जिसमें कबीर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 28 Jun 2026 05:57 PM (IST)
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बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कृति सैनन इन दिनों फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. 19 जून को रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है. फिल्म में रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी लीड रोल में हैं. 'कॉकेटल 2' के बीच अब कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. 

मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए कबीर बहिया
दरअसल, कृति सेनन का नाम पिछले काफी समय से बिजनेसमैन कबीर बहिया के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है और उनकी वेकेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं. इतना ही नहीं, कबीर बहिया हाल ही में कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी में भी शामिल हुए थे, लेकिन अब कृति सेनन और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के ब्रेकअप की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है. 

Kriti sanon’s boyfriend with some other chick (honestly feel bad for her)
by u/Fair_Government7500 in bollynewsandgossips

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लड़की के बेहद करीब दिखे कबीर बहिया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर कबीर बहिया की एक तस्वीर सामने आई है, जिसने कबीर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में वो उस लड़की के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं. ये किसी पार्टी की फोटो लग रही है. 

कृति सेनन और कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड, देखें फोटो

कबीर के साथ नजर आ रही ये लड़की कौन है, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इस फोटो के वायरल होते ही कयास लगाए जाने लगे कि कृति और कबीर का ब्रेकअप हो चुका है. हालांकि, कृति और कबीर की ओर से कभी भी ना तो रिश्ते को और ना ही अब ब्रेकअप को ऑफिशियली कंफर्म किया है.

कृति सेनन और कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड, देखें फोटो

कौन हैं कबीर बहिया?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कबीर बाहिया, वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसे उन्होंने 2020 में बनाया था. उनकी फर्म एयरलाइन रिप्रिजेंटेशन सर्विस में स्पेशलाइज रखती है. वो एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता कुलजिंदर बहिया एक प्रमुख ब्रिटिश ट्रैवल एजेंसी साउथॉल ट्रैवल के मालिक हैं. कबीर अपने पूरे परिवार के साथ ब्रिटेन में रहते हैं. कबीर भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के रिश्तेदार हैं. साक्षी के साथ कबीर ने कई तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई हैं. 

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Published at : 28 Jun 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Kabir Bahia
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