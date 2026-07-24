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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअर्चना पूरन सिंह का होने वाली बहुओं संग है ऐसा रिश्ता, कहा- 'अब मेरी दो बेटियां भी हैं'

अर्चना पूरन सिंह का होने वाली बहुओं संग है ऐसा रिश्ता, कहा- 'अब मेरी दो बेटियां भी हैं'

Archana Puran Singh: अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि वे योगिता बिहानी और समीक्षा शेट्टी को बेटियों की तरह मानती हैं. उन्होंने कहा कि असल जिंदगी में सास-बहू का रिश्ता टीवी जैसा नहीं होता.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 24 Jul 2026 04:39 PM (IST)
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सास-बहू के रिश्ते को लेकर हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन अर्चना पूरन सिंह का नजरिया लोगों का दिल जीत रहा है. उन्होंने बताया कि वे अपनी होने वाली बहुओं को किस तरह देखती हैं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

अर्चना पूरन सिंह ने होने वाली बहुओं को बताया बेटियां

एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह अक्सर सोशल मीडिया और अपने व्लॉग्स के जरिए परिवार के साथ बिताए खास पल फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने अपनी होने वाली बहुओं योगिता बिहानी और समीक्षा शेट्टी के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने कहा कि वे दोनों को बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और उनके साथ उनका रिश्ता बहुत खास है.

बेटों की पसंद को अपनाना जरूरी है'

आईएएनएस से खास बातचीत में अर्चना पूरन सिंह ने कहा, 'अपने बेटों की पसंद को अपनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है. जब बच्चे किसी को अपना जीवनसाथी चुनते हैं, तो माता-पिता को भी खुले दिल से उसे परिवार का हिस्सा स्वीकार करना चाहिए.'

 
 
 
 
 
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'जो मेरे साथ हुआ, वे मैं अपनी बहुओं के साथ नहीं करूंगी'

उन्होंने कहा, 'एक कहावत है कि आपके साथ जो हुआ, आप भी वैसा ही करते हैं. लेकिन एक सोच ये भी है कि जो आपके साथ हुआ, वे आप कभी किसी और के साथ नहीं करेंगे. मैं दूसरी सोच में विश्वास करती हूं. अगर बहू के रूप में मेरे साथ कभी कुछ गलत हुआ, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बहुओं के साथ भी वैसा ही हो.'

अर्चना ने आगे कहा, 'पहले मेरे दो बेटे थे, लेकिन अब मेरी दो बेटियां भी हैं. अगर आप इस नजरिए से सोचेंगे, तो किसी तरह का फर्क महसूस ही नहीं होगा.'

'अच्छा व्यवहार करना कोई बड़ी बात नहीं'

उन्होंने कहा, 'मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे महान कहें. स्क्रीन पर या असल जिंदगी में... आप जो मुझे देखते हैं, मैं वैसी ही हूं. मैं अपनी होने वाली बहुओं के साथ भी वैसे ही पेश आती हूं. इसमें कोई महानता नहीं है. अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपका व्यवहार भी ऐसा ही होगा. इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे अलग से सराहना मिलनी चाहिए.'

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'हर सास वैसी नहीं होती जैसी टीवी पर दिखाई जाती है'

समाज में सास की छवि पर बात करते हुए अर्चना ने कहा, 'टीवी सीरियल्स में अक्सर सास को गलत तरीके से दिखाया जाता है,जबकि असल जिंदगी इससे काफी अलग है. मुझे लगता है कि लाखों सास अपनी बहुओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं. टीवी सीरियल्स में जो बुरी सास दिखाई जाती है, वही लोगों के दिमाग में एक छवि बना देती है. आज के समय में ऐसी सास बहुत कम हैं और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं सास बनूंगी, ये उस पुरानी सोच को पूरी तरह खत्म कर देगीं. 

अर्चना पूरन सिंह का परिवार

बता दें कि अर्चना पूरन सिंह ने साल 1992 में एक्टर परमीत सेठी से शादी की थी. शादी के बाद कपल के दो बेटे हुए, आर्यमन सेठी और आयुष्मान सेठी. आर्यमन एक्ट्रेस योगिता बिहानी के साथ रिश्ते में हैं, जबकि आयुष्मान फिटनेस और योगा इन्फ्लुएंसर समीक्षा शेट्टी को डेट कर रहे हैं.

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Published at : 24 Jul 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Yogita Bihani Sameeksha Shetty
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