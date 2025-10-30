वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई

एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी टीवी की पॉपुलर स्टार हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक शोज किए हैं. हालांकि, एक्ट्रेस अपने लुक्स को लेकर ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है. उन्हें बॉडी शेम किया गया. एक्ट्रेस को वजन की वजह से भी कई बातें सुनने को मिली. दिव्यांका ने बताया था कि उन्होंने कई बार वजन कम करने की कोशिश की है, लेकिन उनका वजन बहुत कम नहीं हो पाता है. वो बिल्कुल स्लिम नहीं हो पाती है.

वजन को लेकर दिव्यांका त्रिपाठी ने किया रिएक्ट

Galatta India संग एक पुराने इंटरव्यू में दिव्यांका ने अपने वजन को लेकर बात की थी. दिव्यांका ने कहा था, 'मैंने बहुत डायट की, एक्सरसाइज भी की. मैंने कुछ वजन कम भी किया लेकिन मैं बिल्कुल स्लिम नहीं हो पाई. शायद मेरी बॉडी ही ऐसी है. मैंने अपने पति विवेक से कहा कि मैं सबकुछ कर रही हूं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है. सब बोलते हैं कि जैसी थी वैसी ही दिख रही है. मैं तो एक दिन रोने लगी थी. फिर मेरे पति विवेक ने मुझे समझाया कि मेरा फैट, मसल मांस में कंवर्ट हो रहा है.'

आगे दिव्यांका ने बताया, 'मैंने अब इन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया है. मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है. मेरी बॉडी जैसी है मैंने उसे स्वीकार कर लिया है.'

दिव्यांका के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें सबसे पहले पहचान शो बनू में तेरी दुल्हन से मिली. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. दिव्यांका ने इसके बाद एकता कपूर का शो ये है मोहब्बतें किया. इस शो में वो इशिता के रोल में थीं. इशिता के रोल में वो छा गई थी. हर कोई उन्हें इशिता के रोल के लिए जानता है. दिव्यांका ने क्राइम पेट्रोल भी होस्ट किया है. इस शो में उनके लुक्स को लेकर ट्रोलिंग हुई थी. दिव्यांका ने बिना दुपट्टे के सूट पहना था, जिसे लेकर ट्रोलिंग हुई थी.