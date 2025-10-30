रोमांटिक फिल्म ड्यूड ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म ने दो हफ्तों में 97 परसेंट प्रॉफिट दे दिया है. तमिल फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म में प्रदीप रंगनाथन लीड रोल में हैं.

ड्यूड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे मंगलवार को 1.34 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं बुधवार को फिल्म के 90 लाख के कलेक्शन करने की खबरें हैं. फिल्म ने 8 दिन में ही 68.09 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. फिल्म 35 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 97 परसेंट प्रॉफिट कमा लिया है. जल्द ही फिल्म हिट हो जाएगी.

बता दें कि ड्यूड ने पहले हफ्ते में 56.5 करोड़ कमाए. आठवें दिन 2 करोड़ का बिजनेस किया. नौवें दिन 3.4 करोड़ कमाए. दसवें दिन 3.5 करोड़ का बिजनेस किया. 11वें दिन फिल्म ने 1.35 करोड़ कमाए. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है.

प्रदीप के करियर की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

इसी के साथ फिल्म एक्टर प्रदीप रंगनाथन के करियर की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म ने लगातार तीन हिट फिल्में दी हैं. उनकी पहली फिल्म थी ड्रैगन. इस फिल्म ने 102.55 करोड़ कमाए थे. दूसरी फिल्म ड्यूड है जिसने अभी तक 68.09 करोड़ कमाए हैं. फिल्म की कमाई जारी है. तीसरे नंबर पर उनकी फिल्म लव टुडे है. लव टुडे ने 66.57 करोड़ का कलेक्शन किया. ड्यूड ने लव टुडे को पछाड़ दिया है.

वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. फिल्म ने 107.74 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ओवरसीज मार्केट से फिल्म को 27.40 करोड़ का बिजनेस मिल है.

बता दें कि प्रदीप ने एक्टर के तौर पर 2019 में डेब्यू किया. वो फिल्म Comali में कैमियो रोल में दिखे थे. उनकी दूसरी फिल्म लव टुडे 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. फिर वो ड्रैगन में दिखे और अब वो ड्यूड में नजर आ रहे हैं. ड्यूड के बाद वो लव इंश्योरेंस कोंपनी में दिखेंगे. फिल्म पोस्ट प्रोडेक्शन में है.