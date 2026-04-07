दिव्यांका त्रिपाठी प्रेग्नेंसी फेज को काफी एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उनका बेबी शॉवर भी हुआ था. इस इवेंट में टीवी जगत के कई सेलेब्स ने शिरकत की, जिसमें उनके ये है मोहब्बतें सीरियल के कई को-स्टार भी शामिल थे. लेकिन, एक शख्स ऐसी थीं, जिससे मिलकर दिव्यांका की खुशी का ठिकाना नहीं था.

दरअसल, ये कोई और नहीं बल्कि ये है मोहब्बतें सीरियल में दिव्यांका की मां की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस नीना कुलकर्णी थीं.नीना ने इस फंक्शन की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो दिव्यांका और विवेक के संग पोज देती नजर आ रही हैं.

नीना कुलकर्णी ने दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया को दी बधाई

तस्वीरों को शेयर करते हुए नीता कुलकर्णी ने कैप्शन में लिखा,'हमेशा की तरह दमकती और खूबसूरत, इस बार एक होने वाली मां के रूप में. दिवि तुम हर दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो.'दिव्यांका और विवेक को टैग कर उन्होंने लिखा-ढेरों बधाइयां.





आप दोनों और आपके परिवारों के लिए बहुत खुश हूं. इस प्यारे कपल को ढेर सारा प्यार, जो अपनी गर्मजोशी और जिंदादिली से हमेशा इंस्पायर करता है.भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे. नीना कुलकर्णी के पोस्ट को दिव्यांका त्रिपाठी ने रीपोस्ट किया और लिखा,'अम्मा मैं अम्मा बनने जा रही हूं'.





दिव्यांका और नीना कुलकर्णी को एक फ्रेम में देख फैंस बेहद खुश हैं.साथ ही इनके बॉन्डिंग की खूब तारीफ भी कर रहे हैं. बता दें ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी ने एक डेंटिस्ट की भूमिका निभाई थी, जिसका नाम इशिता होता है. शो में नाना कुलकर्णी ने उनकी मां मालती अय्यर का रोल प्ले किया था.

ऐसे में अपनी ऑन स्क्रीन बेटी को मां बनते देख नीना कुलकर्णी बेहद खुश हैं. दिव्यांका शादी के 10 साल बाद मां बनने वाली हैं. दिव्यांका और विवेक ने 2016 में शादी की थी. तबसे फैंस को इनके पेरेंट्स बनने का बेसब्री से इंतजार था.

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