टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल इन दिनों 'द 50' रियलिटी शो में नजर आ रही हैं. इसी शो के दौरान एक झगड़े में दिव्या की दोस्त ने एक ऐसी बात कह दी जिससे दिव्या काफी चर्चा में आ गईं थीं. एक्ट्रेस को लेकर खबरें आईं कि वो अपने पति के साथ नहीं रहती हैं. लोगों ने दिव्या को गोल्ड डिगर तक बुलाना शुरू कर दिया. वहीं अब इस पूरे मामले पर दिव्या के पति अपूर्व पडगांवकर ने करारा जवाब दिया है.

अपूर्व का वैलेंटाइन डे पोस्ट

दिव्या के पति अपूर्व ने बीते दिन यानी वैलेंटाइन डे के मौके पर 'द 50' की कंटेस्टेंट और अपनी पत्नी दिव्या अग्रवाल को याद किया. ना केवल याद किया बल्कि उनसे जल्दी बाहर आने के लिए भी कहा. अपूर्व ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दिव्या की एक फोटो शेयर की, इस फोटो के साथ अपूर्व ने लिखा, 'ओए मिस वैलेंटाइन, शो से जल्दी वापस आ जाओ.'

दिव्या ने भी किया पोस्ट

सिर्फ अपूर्व ही नहीं बल्कि दिव्या की टीम ने भी एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है. इस फोटो में दिव्या और अपूर्व रोमांटिक पोज दे रहे हैं. इसके साथ टीम ने लिखा, 'हमेशा वाले प्यार के लिए, हैप्पी वैलेंटाइनडे हमारी फेवरेट जोड़ी को'. ऐसे में ये पोस्ट्स देखकर लगता है कि शो में भव्या ने जो दावे किए थे वो झूठे ही थे. क्योंकि अपूर्व ने तो पोस्ट से साफ बता दिया है कि वो अपनी पत्नी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

क्या कहा था भव्या ने?

'द 50' शो के दौरान एक इंफ्लुएंसर भव्या ने कहा था कि दिव्या की शादी मुश्किल दौर से गुजर रही है. वो अपने पति अपूर्व के साथ एक घर में भी नहीं रहती हैं. दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है. जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि दोनों तलाक लेने वाले हैं. हालांकि अपूर्व ने अपने पोस्ट से अब इन बातों को खारिज कर दिया है.

बता दें कि दिव्या अग्रवाल ने साल 2024 में अपूर्व पडगांवकर के साथ पूरे रीति- रिवाज से शादी रचाई थी. इस शादी में केवल उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही मौजूद थे. हालांकि शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे थे. लोगों का कहना था कि दिव्या ने पैसों के लिए अपूर्व से शादी की है. तो वहीं कुछ ही दिन बाद जब दिव्या ने सोशल मीडिया से सारी प्सोट्स हटा दी थीं तब खबरें आईं थी कि दोनों तलाक लेने वाले हैं.