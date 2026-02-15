हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनायक की रिलीज के बाद अनिल कपूर को मिला था पॉलिटिकल पार्टी ज्वॉइन करने का ऑफर, इसीलिए किया था इनकार

नायक की रिलीज के बाद अनिल कपूर को मिला था पॉलिटिकल पार्टी ज्वॉइन करने का ऑफर, इसीलिए किया था इनकार

अनिल कपूर की फिल्म नायक को बहुत पसंद किया गया था. इस फिल्म में वो एक दिन के प्रधानमंत्री बने थे. इसके बाद अनिल को पॉलिटिक्स में एंट्री का भी ऑफर मिला था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 15 Feb 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अनिल कपूर अब फिल्म सूबेदार में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है. अब अनिल कपूर ने फिल्म नायक और पॉलिटिक्स को लेकर बात की है. 

इंडियन एक्सप्रेस हिंदी से बातचीत में अनिल कपूर ने कहा, 'मैं हमेशा स्टूडेंट रहा हूं. मैं एक्टर के तौर पर ग्रो करना चाहता था. इसीलिए मुझे लगता था कि हमेशा कोई होता है जो एक्टिंग में मुझसे ज्यादा जानता है.'

अनिल ने इसके लिए थिएटर डायरेक्टर फिरोज अब्बास को अप्रोच किया था. अनिल ने कहा- मैंने फिल्म नायक के लिए उनके साथ वर्कशॉप करने के बारे में सोचा था. तो मैं माहिम में उनके ऑफिस जाता था और कई वर्कशॉप और रिहर्सल की. लेकिन हमने अभी तक साथ में कोई प्ले नहीं किया. ये मेरी बकेट लिस्ट में है. एक दिन जरुर करेंगे, जो नायक से भी बड़ा होगा.

अनिल कपूर को मिला था पॉलिटिक्स का ऑफर

फिल्म नायक में उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी. इसके बाद उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अप्रोच किया. एनिल कपूर ने पार्टी का नाम लिए बिना कहा, 'कुछ बातचीत हुई थी. लेकिन मैंने शुरू में ही मना कर दिया था. वो भी बहुत समझदार थे. तो जो भी आपको जो ऑफर करते है वो डायरेक्टली नहीं करती हैं. वो ऑफर किसी के जरिए आते हैं. आपको कहीं न कहीं ये आईडिया हो जाता है कि वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है.'

अनिल ने कहा, 'मुझे बहुत ईमानदारी और सच्चे मन से करना होगा. लेकिन मेरे अंदर इतना दम नहीं कि मैं इसे पूरी कमिटमेंट दे सकूं. मैं जो भी करता हूं उसमें 100 परसेंट देता हूं. स्लमडॉग मिलियनेयर रिलीज होने के बाद जब मैं अमेरिका में था तो UN ने कई बार मुझसे ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए कहा. जब आप ट्रेंड में होते हैं तो दुनिया का हर ऑर्गनाइजेशन आपको अप्रोच करता है.'

और पढ़ें
Published at : 15 Feb 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Nayak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru के आश्रम की वो खास बात जिसकी वजह से महाशिवरात्रि पर आते हैं लोग | Isha Foundation
Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
शिक्षा
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
हेल्थ
Beer And Cough In Winter: क्या सर्दियों में बियर पीने से हो जाती है खांसी, डॉक्टर से जानें यह कितनी नुकसानदायक?
क्या सर्दियों में बियर पीने से हो जाती है खांसी, डॉक्टर से जानें यह कितनी नुकसानदायक?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget