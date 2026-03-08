बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अनुराग डोभाल मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में वीडियो शेयर करके कहा था कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और बहुत परेशान हैं. अनुराग ने शनिवार रात को सुसाइड करने की कोशिश भी की. वो दिल्ली देहरादून हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे. इस दौरान वो फॉर्च्यूनर कार में थे. वो इस दौरान लाइव थे. अनुराग ने सुसाइड की कोशिश की. उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. अनुराग की गाड़ी 5 बार पलटी थी. एक्सीडेंट बहुत भयानक था.

अनुराग डोभाल की तबीयत कैसी है?

अनुराग के मैनेजर ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी की है. उन्होंने लिखा, 'मैं यूके राइडर टीम की तरफ से अनुराग का मैनेजर हूं और ये कंफर्म करता हूं कि अनुराग हॉस्पिटल में हैं. मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरह ही लें और इस सिचुएशन में लगातार कॉल न करें. हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे.'

आगे उन्होंने लिखा, 'अनुराग को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है. फिलहाल वो ICU में हैं. उनके लिए प्रार्थना कीजिए. हम डॉक्टर्स से लगातार टच में हैं. जो लोग हमें सपर्ट कर रहे हैं उन्हें थैंक्यू. उन लोगों को खास थैंक्यू जिन्होंने मदद की अनुराग की लोकेशन पता लगाने में. आप लोग भगवान हो सच में.'









अनुराग डोभाल ने इससे पहले यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया था. ये वीडियो 2 घंटे लंबा था. अनुराग ने बताया था कि वो बहुत परेशान हैं और सुसाइड की कोशिश कर चुके हैं. उनके पेरेंट्स उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं. अनुराग ने इंटरकास्ट मैरिज की थी. उनके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था. इसीलिए वो इसके खिलाफ थे. अनुराग ने बताया कि उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी से कुछ दिन पहले ही शादी में आने से मना कर दिया था और सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी. वहीं उनकी पत्नी को घर में भी नहीं आने दिया.