'मैं घबरा रही थी...,' एमआरआई स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़

दीपिका कक्कड़ की पिछले साल लिवर कैंसर की सर्जरी हुई थी. तब से एक्ट्रेस और उनके पति शोएब इब्राहिम उनकी हेल्थ अपडेट और अन्य बातें अपने यूट्यूब चैनल पर फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. वहीं शोएब के चैनल पर शेयर किए गए नए वीडियो में, दीपिका ने बताया कि उन्होंने हर महीने होने वाला एमआरआई स्कैन करवाया, लेकिन इस दौरान वह इमोशनल होने से खुद को रोक नहीं पाई.

एमआरआई कराने से पहले खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़

दीपिका और शोएब ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि वे दोनों मंथली एमआरआई स्कैन कराकर वापस आ गए हैं, जिसे डॉक्टर ने ठीक से रेग्यूलर करने की सलाह दी है. शोएब ने शेयर किया कि यह पहली बार था कि उसने इसे एक बार में पूरा किया और उम्मीद है कि यह अच्छा रहेगा. वहीं दीपिका ने कहा, "घबरा रही थी मैं... मैं रोई भी, मशीन में जाने से पहले भी रोयी, और मशीन में भी रोई कभी-कभी रोना बहुत मदद करता है क्योंकि आपकी चिंता निकल जाती है. मेरे लिए तो बहुत मदद करती हैं. मुझे लगता है कि आप मजबूत होकर सामने आते हैं, इसलिए मेरे लिए यह काम करता है. ”

दीपिका और शोएब ने आगे एक्सेप्ट किया कि वे पिछले एक हफ्ते से काफी बिजी थे, इसलिए उन्हें अपने बेटे रूहान के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला. शोएब ने दीपिका को एमआरआई सक्सेसफुली करवाने पर एक सनग्लास भी गिफ्ट में दिया.

शोएब ने बताया दीपिका के एमआरआई टेस्ट का रिजल्ट

बाद में, शोएब ने बताया कि टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, और दीपिका और उन्होंने इस बारे में डिटेल से बात की. शोएब ने कहा, “एमआरआई में दो छोटे-छोटे डॉट्स निकले हैं इसकेय” दीपिका ने कहा कि ये दो डॉट्स वाकई बहुत छोटे हैं, और डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई एक्शन लेना समझदारी नहीं होगी. लेकिन एक महीने बाद दोबारा टेस्ट के लिए स्कैन करना होगा. हमें रेग्यूलर स्कैन करने हैं, ताकि अगर दोबारा आता है तो तुरंत इलाज कर दिया जाए.” शोएब ने यह भी बताया कि दीपिका इस हफ्ते से इम्यूनोथेरेपी शुरू करने जा रही हैं.

दीपिका का हेल्थ स्ट्रगल

दीपिका कक्कड़ को 23 फरवरी को पेट की सिस्ट के लिए सर्जरी करानी पड़ी. दीपिका पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. जून 2025 में, ससुराल सिमर का की अभिनेत्री ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई थी. तब से, दीपिका अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी हेल्थ जर्नी को शेयर कर रही हैं, जिसमें कीमोथेरेपी के एक्सपीरियंस, इमोशनल उतार-चढ़ाव और धीरे-धीरे ठीक होने की दिशा में उठाए गए कदम शामिल हैं. दीपिका और शोएब दोनों ही अपने-अपने व्लॉग पर रेग्यूलर अपडेट पोस्ट करते हैं, जिससे फैंस उनसे जुड़े रहते हैं और उन्हें हर बात की जानकारी मिलती रहती है.

दीपिका कक्कड़ वर्क फ्रंट

दीपिका को हिट टीवी शो ससुराल सिमर का में सिमर भारद्वाज के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं. यह शो छह साल तक चला और उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. बाद में उन्होंने झलक दिखला जा 8, नच बलिये 8 और बिग बॉस 12 जैसे कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया, जिसे उन्होंने जीता भी. उन्हें आखिरी बार सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में देखा गया था, लेकिन हेल्थ इश्यू के कारण उन्हें शो बीच में ही छोड़ना पड़ा था.