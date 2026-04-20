'मैं घबरा रही थी...,' एमआरआई स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मैं घबरा रही थी...,' MRI स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़, पति शोएब ने बताया टेस्ट का रिजल्ट

'मैं घबरा रही थी...,' MRI स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़, पति शोएब ने बताया टेस्ट का रिजल्ट

DIpika Kakar Health Update: दीपिका कक्कड़ का हाल ही में एमआरआई स्कैन हुआ है. वहीं एक्ट्रेस ने अपने पति शोएब के यूट्यूब व्लॉग पर बताया कि वे एमआरआई के दौरान खूब रोई थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Apr 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

दीपिका कक्कड़ की पिछले साल लिवर कैंसर की सर्जरी हुई थी. तब से एक्ट्रेस और उनके पति शोएब इब्राहिम उनकी हेल्थ अपडेट और अन्य बातें अपने यूट्यूब चैनल पर फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं.  वहीं शोएब के चैनल पर शेयर किए गए नए वीडियो में, दीपिका ने बताया कि उन्होंने हर महीने होने वाला एमआरआई स्कैन करवाया, लेकिन इस दौरान वह इमोशनल होने से खुद को रोक नहीं पाई.

एमआरआई कराने से पहले खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़
दीपिका और शोएब ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि वे दोनों मंथली एमआरआई स्कैन कराकर वापस आ गए हैं, जिसे डॉक्टर ने ठीक से रेग्यूलर करने की सलाह दी है. शोएब ने शेयर किया कि यह पहली बार था कि उसने इसे एक बार में पूरा किया और उम्मीद है कि यह अच्छा रहेगा. वहीं दीपिका ने कहा, "घबरा रही थी मैं... मैं रोई भी, मशीन में जाने से पहले भी रोयी, और मशीन में भी रोई कभी-कभी रोना बहुत मदद करता है क्योंकि आपकी चिंता निकल जाती है. मेरे लिए तो बहुत मदद करती हैं. मुझे लगता है कि आप मजबूत होकर सामने आते हैं, इसलिए मेरे लिए यह काम करता है. ”

दीपिका और शोएब ने आगे एक्सेप्ट किया कि वे पिछले एक हफ्ते से काफी बिजी थे, इसलिए उन्हें अपने बेटे रूहान के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला. शोएब ने दीपिका को एमआरआई सक्सेसफुली करवाने पर एक सनग्लास भी गिफ्ट में दिया.

शोएब ने बताया दीपिका के एमआरआई टेस्ट का रिजल्ट
बाद में, शोएब ने बताया कि टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, और दीपिका और उन्होंने इस बारे में डिटेल से बात की. शोएब ने कहा, “एमआरआई में दो छोटे-छोटे डॉट्स निकले हैं इसकेय” दीपिका ने कहा कि ये दो डॉट्स वाकई बहुत छोटे हैं, और डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई एक्शन लेना समझदारी नहीं होगी. लेकिन एक महीने बाद दोबारा टेस्ट के लिए स्कैन करना होगा. हमें रेग्यूलर स्कैन करने हैं, ताकि अगर दोबारा आता है तो तुरंत इलाज कर दिया जाए.” शोएब ने यह भी बताया कि दीपिका इस हफ्ते से इम्यूनोथेरेपी शुरू करने जा रही हैं.

दीपिका का हेल्थ स्ट्रगल
दीपिका कक्कड़ को 23 फरवरी को पेट की सिस्ट के लिए सर्जरी करानी पड़ी. दीपिका पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. जून 2025 में, ससुराल सिमर का की अभिनेत्री ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई थी. तब से, दीपिका अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी हेल्थ जर्नी को शेयर कर रही हैं, जिसमें कीमोथेरेपी के एक्सपीरियंस, इमोशनल उतार-चढ़ाव और धीरे-धीरे ठीक होने की दिशा में उठाए गए कदम शामिल हैं. दीपिका और शोएब दोनों ही अपने-अपने व्लॉग पर रेग्यूलर अपडेट पोस्ट करते हैं, जिससे फैंस उनसे जुड़े रहते हैं और उन्हें हर बात की जानकारी मिलती रहती है.

दीपिका कक्कड़ वर्क फ्रंट
दीपिका को हिट टीवी शो ससुराल सिमर का में सिमर भारद्वाज के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं. यह शो छह साल तक चला और उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. बाद में उन्होंने झलक दिखला जा 8, नच बलिये 8 और बिग बॉस 12 जैसे कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया, जिसे उन्होंने जीता भी. उन्हें आखिरी बार सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में देखा गया था, लेकिन हेल्थ इश्यू के कारण उन्हें शो बीच में ही छोड़ना पड़ा था.

और पढ़ें
Published at : 20 Apr 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'मैं घबरा रही थी...,' MRI स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़, पति शोएब ने बताया टेस्ट का रिजल्ट
'मैं घबरा रही थी...,' एमआरआई स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़
टेलीविजन
'बात तो कर सकती थी...', उर्वशी ढोलकिया के आरोपों पर असित मोदी का फूटा गुस्सा, दिया करारा जवाब
'बात तो कर सकती थी...', उर्वशी ढोलकिया के आरोपों पर असित मोदी का फूटा गुस्सा, दिया करारा जवाब
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मायरा को जेल में देख अरमान की होगी हालत खराब, अभिरा को खरी-खोटी सुनाएगी विद्या
मायरा को जेल में देख अरमान की होगी हालत खराब, अभिरा को खरी-खोटी सुनाएगी विद्या
टेलीविजन
Anupama Spoiler: अनुपमा को एक बार फिर होना पड़ेगा बेघर, जिस पर करेगी भरोसा, वही देगा सबसे बड़ा धोखा!
अनुपमा को एक बार फिर होना पड़ेगा बेघर, जिस पर करेगी भरोसा, वही देगा सबसे बड़ा धोखा!
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरानी जहाज को अमेरिका ने बीच समंदर में घेरा, इंजन रूम में किया छेद, ट्रंप का बड़ा बयान, क्या बोला ईरान?
ईरानी जहाज को अमेरिका ने बीच समंदर में घेरा, इंजन रूम में किया छेद, ट्रंप का बड़ा बयान, क्या बोला ईरान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 40 IAS अफसरों के ट्रांसफर, 15 जिलों के डीएम भी हटाए, CM योगी के विशेष सचिव का भी तबादला
यूपी में 40 IAS अफसरों के ट्रांसफर, 15 जिलों के डीएम भी हटाए, CM योगी के विशेष सचिव का भी तबादला
विश्व
Exclusive: इस्लामाबाद में रह रहा हबीबुल्लाह उर्फ सैफुल्लाह, पाकिस्तानी फोन और IP एड्रेस दे रहे गुनाहों की गवाही
Exclusive: इस्लामाबाद में रह रहा हबीबुल्लाह उर्फ सैफुल्लाह, पाकिस्तानी फोन और IP एड्रेस दे रहे गुनाहों की गवाही
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
टेलीविजन
'मैं घबरा रही थी...,' MRI स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़, पति शोएब ने बताया टेस्ट का रिजल्ट
'मैं घबरा रही थी...,' एमआरआई स्कैन के दौरान खूब रोईं थीं दीपिका कक्कड़
विश्व
Iranian woman Shamim Mafi arrest: ईरान की वो महिला, जिसने कराई बम, ड्रोन और गोला-बारूद की बड़ी डील, अमेरिका ने कर लिया गिरफ्तार
ईरान की वो महिला, जिसने कराई बम, ड्रोन और गोला-बारूद की बड़ी डील, अमेरिका ने कर लिया गिरफ्तार
हेल्थ
Microplastics Health Risk: दिनभर च्विंगम चबाते हैं तो हो जाएं सावधान, पापा बनने में आ सकती है दिक्कत
दिनभर च्विंगम चबाते हैं तो हो जाएं सावधान, पापा बनने में आ सकती है दिक्कत
जनरल नॉलेज
Toll Free Countries: इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget