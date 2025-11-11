हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन22 फीसदी कटा लीवर, फिर कैसे दीपिका कक्कड़ की हो रही रिकवरी, जानें पूरी डिटेल

22 फीसदी कटा लीवर, फिर कैसे दीपिका कक्कड़ की हो रही रिकवरी, जानें पूरी डिटेल

दीपिका कक्कड़ आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

दीपिका कक्कड़ हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची. इस दौरान उन्होंने अपने लिवर कैंसर जर्नी के बारे में खुलकर बात की. दीपिका ने कहा,'मेरे केस में सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा कैंसर सिर्फ ट्यूमर के अंदर ही था और बॉडी में कहीं पर भी उसके सेल्स उस वक्त मौजूद नहीं थे.

ऐसे में मेरे लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा करीब 11 सेमी डॉक्टर्स ने काट कर निकाल दिया. उसके साथ ही ट्यूमर भी निकल गया. मैं अब कीमोथैरेपी तो ले रही हूं लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सही आ रही हैं.' अब हर किसी के मन में ये ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा काटकर निकाल दिया गया है तो दीपिका सर्वाइव कैसे कर रही हैं या फिर उन्हें कौन सी समस्याएं आ रही हैं.

जानें कहा होता है लिवर

ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम आपको इस आर्टिकल में देने जा रहे हैं. Harvard Medical School रिपोर्ट के अनुसार, बॉडी के दाहिने हिस्से में पेट के ऊपरी तरफ और पसलियों के नीचे लिवर होता है.ये पेट, आंत और डायफ्राम के बीच मौजूद होता है. वयस्कों के हेल्दी लिवर का वजन औसतन 1.2 से 1.8 किलो तक हो सकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dipika (@ms.dipika)

मेडिकल रिचर्स के अनुसार अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो आमतौर ह्यूमन लिवर का 50 से 70 प्रतिशत तक हिस्सा डोनेट किया जा सकता है.लिवर शरीर का एकमात्र ऐसा अंग होता है जो फिर से खुदको दोबारा बना सकता है. अगर लिवर का थोड़ा सा हिस्सा भी किसी को दिया जाए तो वो वापिस पुराने आकार में आ जाता है.

इन चीजों से होगा बचना

एक्सपर्ट्स का मानना है कि लिवर निकालने से लाइफ प्रभावित नहीं होती क्योंकि आपका जो लिवर निकाला हुआ होता है, वो रिकवर हो जाता है. यदि किसी ने लिवर डोनेटकिया है तो 6 से 12 हफ्तों में वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापिस आ सकता है. इस दौरान शराब/ स्मोकिंग सेबचना होता है, बैलेंस डाइट लेना, फिजिकल एक्टिव रहना और समय-समय पर लिवर की जांच कराते रहना लिवर को सीधे नुकसान से बचाता है.

ये भी पढ़ें:-Anupama: शर्म का चोला उतार फेकेंगे राही और प्रेम, बारिश में करेंगे जमकर रोमांस

Published at : 11 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
बिहार
Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के बाद अब लखनऊ में तेज जांच, डॉक्टर परवेज के ठिकानों पर छापा | ABP News
कैसे Freight Equalization Policy ने बिहार की अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे धकेल दिया| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद बड़ा खुलासा, i-20 डॉक्टर उमर ही चला रहा था
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके के पीछे 4 किरदारों को लेकर बड़ा खुलासा | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: ध्यान से देखिए दिल्ली कार धमाके के 4 किरदार ! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
बिहार
Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget