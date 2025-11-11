दीपिका कक्कड़ हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची. इस दौरान उन्होंने अपने लिवर कैंसर जर्नी के बारे में खुलकर बात की. दीपिका ने कहा,'मेरे केस में सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा कैंसर सिर्फ ट्यूमर के अंदर ही था और बॉडी में कहीं पर भी उसके सेल्स उस वक्त मौजूद नहीं थे.

ऐसे में मेरे लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा करीब 11 सेमी डॉक्टर्स ने काट कर निकाल दिया. उसके साथ ही ट्यूमर भी निकल गया. मैं अब कीमोथैरेपी तो ले रही हूं लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सही आ रही हैं.' अब हर किसी के मन में ये ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा काटकर निकाल दिया गया है तो दीपिका सर्वाइव कैसे कर रही हैं या फिर उन्हें कौन सी समस्याएं आ रही हैं.

जानें कहा होता है लिवर

ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम आपको इस आर्टिकल में देने जा रहे हैं. Harvard Medical School रिपोर्ट के अनुसार, बॉडी के दाहिने हिस्से में पेट के ऊपरी तरफ और पसलियों के नीचे लिवर होता है.ये पेट, आंत और डायफ्राम के बीच मौजूद होता है. वयस्कों के हेल्दी लिवर का वजन औसतन 1.2 से 1.8 किलो तक हो सकता है.

मेडिकल रिचर्स के अनुसार अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो आमतौर ह्यूमन लिवर का 50 से 70 प्रतिशत तक हिस्सा डोनेट किया जा सकता है.लिवर शरीर का एकमात्र ऐसा अंग होता है जो फिर से खुदको दोबारा बना सकता है. अगर लिवर का थोड़ा सा हिस्सा भी किसी को दिया जाए तो वो वापिस पुराने आकार में आ जाता है.

इन चीजों से होगा बचना

एक्सपर्ट्स का मानना है कि लिवर निकालने से लाइफ प्रभावित नहीं होती क्योंकि आपका जो लिवर निकाला हुआ होता है, वो रिकवर हो जाता है. यदि किसी ने लिवर डोनेटकिया है तो 6 से 12 हफ्तों में वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापिस आ सकता है. इस दौरान शराब/ स्मोकिंग सेबचना होता है, बैलेंस डाइट लेना, फिजिकल एक्टिव रहना और समय-समय पर लिवर की जांच कराते रहना लिवर को सीधे नुकसान से बचाता है.

