Anupama: शर्म का चोला उतार फेकेंगे राही और प्रेम, बारिश में करेंगे जमकर रोमांस
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. गौतम और माही की शादी के साथ-साथ खूब तमाशा भी देखने को मिला. अब लग रहा है कि शो में कुछ अच्छा होगा.
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब हंगामा मचा हुआ है. अनुपमा के लाख समझाने के बाद भी माही ने गौतम संग शादी कर ली है. शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा चुपचाप माही और गौतम की शादी का तमाशा देखती है. दूसरी तरफ अनुपमा को वसुंधरा परी और राजा के तलाक के पेपर्स देती है.
अनुपमा को पेपर्स देख गहरा सदमा लगता है. इस बीच अब अनुपमा में एक बार फिर से बड़ा बखेड़ा देखने को मिलेगा. अपकमिंग एपिसोड में प्रेम और राही के बीच जमकर बहस होने वाली है. इस दौरान राही को प्रेम खूब सुनाएगा. हालांकि, जल्द ही प्रेम को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने राही के साथ गलत किया है.
राही को डेट पर लेकर जाएगा प्रेम
वहीं, करोड़ों रुपये गंवाने के बाद प्रेम काफी पछताने लगा है. उसके बाद राही से प्रेम माफी मांगने के बारे में सोचेगा. प्रेम जल्द ही राही के लिए डेट का इंतजाम करेगा. इस दौरान वो राही को रोमांटिक अंदाज में सॉरी बोलेगा.प्रेम को फिर से इस अंदाज में देख राही इमोशनल हो जाएगी.
प्रेम और राही जल्द ही बारिश में भीगने वाले हैं. एक बार फिर से राही और प्रेम एक-दूसरे के करीब आ जाएंगे. इस बार पराही को प्रेम खुद से दूर नहीं होने देगा. इस बीच मार्केट में परी और राजा की मुलाकात होने वाली है. राजा को देखते ही परी का पारा हाई हो जाएगा.
परी इस कदर गुस्सा हो जाएगी कि वो राजा की पिटाई करने वाली है. ऐसा होने पर राजा घबरा जाता है. राजा कहता है कि वो वसुंधरा के कहने पर तलाक दे रहा है. राजा को परी खूब जलील करेगी. राजा और परी को अनुपमा आपस में बात करने के लिए कहेगी.
