सर्जरी के बाद दर्द से तड़पीं दीपिका कक्कड़, फैंस की वजह से आंखों में आए आंसू

दीपिका कक्कड़ के फैंस को पिछले साल उनके लिवर कैंसर के बारे में पता चला था. ऐसे में एक्ट्रेस का काफी लंबा इलाज चला और उन्हें कैंसर से छुटकारा मिला. हालांकि, एक बार फिर से दीपिका एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं.

शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया है कि हाल ही में दीपिका की 13mm सिस्ट रिमूवल सर्जरी हुई है. हालांकि, एक्ट्रेस अब घर वापस आ गई हैं. लेकिन में दीपिका ने खुद अपने नए व्लॉग के जरिए हेल्थ अपडेट दिया. उन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि उन्हें रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है.

दीपिका ने कहा कि उनकी ये सर्जरी सफल रही. हालांकि, उनके लिए इसे इमोशनल तौर पर एक्सेप्ट कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था. दीपिका ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि ऐसी प्रॉब्लम फिर से हो सकती है. लेकिन, उसके बाद भी उन्हें खुद को संभालने में वक्त लग गया.

ऑपरेशन से पहले दीपिका की हो गई थी बुरी हालत

जैसे ही उनके सिस्ट के बारे में पता चला तो डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट होने के लिए कहा.ये सब बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हुआ, ऐसे में इमोशनल तौर पर इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था. प्रोजीसर के दौरान की कंडीशन को याद करते हुए दीपिका ने कहा कि ऑपरेशन से पहले उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी.

लेकिन, डॉक्टरों ने उन्हें संभाला और समझाया कि RFA तकनीक अपनाई जा रही है, जिसके जरिए असामान्य टिशू को जलाकर खत्म कर दिया जाएगा. एक्ट्रेस ने बताया कि अभी भी उन्हें उस जगह पर दर्द और खिंचाव फील हो रहा है. लेकिन, धीरे-धीरे तबीयत में सुधार हो रही है.

दीपिका ने इस दौरान फैंस के लिए भी मैसेज दिया. एक्ट्रेस ने कहा कि होश में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले फैंस के कमेंट्स पढ़े, जिसे देख उनकी आंखों में आंसू आ गए. एक्ट्रेस ने कहा कि फैंस का प्यार और सपोर्ट ही इस मुश्किल तौर में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना.

