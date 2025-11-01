दिलजीत दोसांझ को शादी में गाने के मिले थे 2000 रुपये, पिता की तनख्वाह हो जाती थी खत्म

पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में नजर आए थे. जहां पर उन्होंने अमिताभ के साथ मिलकर ढेर सारी बातें कीं और अपनी फैमिली को लेकर भी कई खुलासे किए. एपिसोड के दौरान, दिलजीत ने अपने बचपन के स्ट्रगल और अपने पिता के लिए गहरे प्यार और सम्मान के बारे में खुलकर बात की.

दिलजीत ने शो में खुलासा किया कि वो सिर्फ 10 या 11 साल का था जब उसके माता-पिता ने उसे उसके मामा के पास रहने के लिए भेज दिया था. उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि उसके माता-पिता ने उसे भेजने से पहले उससे पूछा तक नहीं था, और वह उनसे हर तीन या चार महीने में एक बार ही मिल पाते थे. सिंगर ने फिर अपने पिता और उनके विनम्र स्वभाव के बारे में प्यार से बात की.

View this post on Instagram A post shared by @sonytvofficial

पिता के बारे में कही ये बात

दिलजीत ने कहा- 'मेरे पिता सरकारी नौकरी करते थे, वो रोडवेज में टिकट चेकर थे. वो एक संत की तरह थे जो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे. उनकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं - बस एक साइकिल और उन्हें आम बहुत पसंद थे. एक बार उन्होंने मुझसे कहा था- बेटा, तुम्हें खाने को रोटी मिलेगी, रहने को घर मिलेगा, बाकी जो जिंदगी में करना चाहे वो खुद से कर सकते हो.' दिलजीत ने उस दौरान बर्थडे पार्टी और शादियों में गाने को लेकर बताया. जिससे वो अपने परिवार की मदद करते थे.

शादी में गाने के मिले थे इतने रुपये

दिलजीत ने कहा- 'मेरा पहला एल्बम रिलीज होने के बाद, किसी ने मुझे एक बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया और हमने वहां परफॉर्म किया. उसके बाद, पैसे आने लगे और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे पिताजी की तनख्वाह महीने की शुरुआत में ही खत्म हो जाती थी. तो मुझे एहसास हुआ कि इस काम से अच्छी तनख्वाह मिलती है, और भगवान की कृपा रही. उसके बाद, जो भी हमारे ऑफिस आता, हम उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे. चाहे शादी हो, जन्मदिन हो या कोई भी फंक्शन, हम परफॉर्म करते थे. हमने 2,000 पर शो से शुरुआत की और अनगिनत शादियों में परफॉर्म किया.'

ये भी पढ़ें: Box Office: 'बाहुबली द एपिक' दूसरे दिन कितना कमा रही? तोड़ देगी अपना ही रिकॉर्ड