देवोलीना भट्टाचार्जी के मुस्लिम पति ने घर में बनवाया मंदिर, यूजर्स बोले- वाह दिल जीत लिया

'साथ निभाना साथिया' फेम एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने कुछ समय पहले नया घर बनवाया. उन्होंने व्लॉग में अपने नए घर की झलक भी दिखाई थी. अब उनके मुस्लिम पति शहनवाज शेख घर में नया मंदिर लेकर आए हैं.

देवोलीना के घर में आया नया मंदिर

शहनवाज शेख ने बताया कि घर बनाने के बाद मंदिर की पॉजिशन सही नहीं थी. तो हमें अब मंदिर चेंज करना पड़ेगा. बहुत गड़बड़ हो गई है. उन्होंने अपने पुराने मंदिर को पंडित को दे दिया. उन्होंने बताया कि उनका पुराना मंदिर बहुत हैवी था. वो मार्बल से बना था. उसकी सफाई में भी दिक्कत आती थी. इसके बाद वो अपने घर में लकड़ी का मंदिर लेकर आए.

ये भी पढ़ें- Deool Band 2 Box Office: 580 परसेंट प्रॉफिट कमाने के बाद अब इस रिकॉर्ड पर 'देऊळ बंद 2' की नजर, बॉक्स ऑफिस पर लाएगी सुनामी

शहनवाज ने बताया खुद पत्नी देवोलीना के साथ जाकर नया मंदिर लेकर आए. उन्होंने नए मंदिर को घर में सेट करवाया. बता दें कि देवोलीना भट्टाचार्जी ने दूसरे धर्म में शादी की है. उनके पति मुस्लिम हैं. लेकिन शहनवा और देवोलीना दोनों एक-दूसरे के घर्म का सम्मान करते हैं. शहनवा देवोलीना के साथ मंदिर भी जाते हैं. वहीं देवोलीना शहनवा के लिए रमजान में इफ्तारी बनाती हैं.

शहनवाज के घर में मंदिर लाने को लेकर यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.





देवोलीना भट्टाचार्जी की शादी

देवोलीना भट्टाचार्जी ने दिसंबर 2022 में शहनवाज संग कोर्ट मैरिज की थी. शहनवाज जिम ट्रेनर हैं. देवोलीना और शहनवाज ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया. फिर प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. दोनों अपनी शादी में बहुत खुश हैं. वो एक बच्चे के भी पेरेंट हैं. उन्हें एक बेटा है और बेटे का नाम उन्होंने जॉय है.

ये भी पढ़ें- Urmila Matondkar Net Worth: उर्मिला मातोंडकर कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ, कहां से होती है कमाई, नेटवर्थ

वर्क फ्रंट की बात करें तो देवोलीना भट्टाचार्जी टीवी की पॉपुलर स्टार हैं. फिलहाल वो ब्रेक पर हैं और बेटे की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं. देवोलीना को शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के रोल के लिए पहचान मिली थी. इसके बाद उन्होंने बिग बॉस भी किया. बिग बॉस में भी उनकी पर्सनेलिटी को काफी सराहा गया था.