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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदेवोलीना भट्टाचार्जी के मुस्लिम पति ने घर में बनवाया मंदिर, यूजर्स बोले- वाह दिल जीत लिया

देवोलीना भट्टाचार्जी के मुस्लिम पति ने घर में बनवाया मंदिर, यूजर्स बोले- वाह दिल जीत लिया

देवोलीना भट्टाचार्जी के मुस्लिम पति शहनवाज शेख ने पत्नी के लिए घर में नया मंदिर बनवाया है. उन्होंने यूट्यूब व्लॉग में इसके बारे में बताया.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 15 Jun 2026 05:23 PM (IST)
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'साथ निभाना साथिया' फेम एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने कुछ समय पहले नया घर बनवाया. उन्होंने व्लॉग में अपने नए घर की झलक भी दिखाई थी. अब उनके मुस्लिम पति शहनवाज शेख घर में नया मंदिर लेकर आए हैं.

देवोलीना के घर में आया नया मंदिर

शहनवाज शेख ने बताया कि घर बनाने के बाद मंदिर की पॉजिशन सही नहीं थी. तो हमें अब मंदिर चेंज करना पड़ेगा. बहुत गड़बड़ हो गई है. उन्होंने अपने पुराने मंदिर को पंडित को दे दिया. उन्होंने बताया कि उनका पुराना मंदिर बहुत हैवी था. वो मार्बल से बना था. उसकी सफाई में भी दिक्कत आती थी. इसके बाद वो अपने घर में लकड़ी का मंदिर लेकर आए. 

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शहनवाज ने बताया खुद पत्नी देवोलीना के साथ जाकर नया मंदिर लेकर आए. उन्होंने नए मंदिर को घर में सेट करवाया. बता दें कि देवोलीना भट्टाचार्जी ने दूसरे धर्म में शादी की है. उनके पति मुस्लिम हैं. लेकिन शहनवा और देवोलीना दोनों एक-दूसरे के घर्म का सम्मान करते हैं. शहनवा देवोलीना के साथ मंदिर भी जाते हैं. वहीं देवोलीना शहनवा के लिए रमजान में इफ्तारी बनाती हैं.

शहनवाज के घर में मंदिर लाने को लेकर यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.


देवोलीना भट्टाचार्जी के मुस्लिम पति ने घर में बनवाया मंदिर, यूजर्स बोले- वाह दिल जीत लिया

देवोलीना भट्टाचार्जी की शादी

देवोलीना भट्टाचार्जी ने दिसंबर 2022 में शहनवाज संग कोर्ट मैरिज की थी. शहनवाज जिम ट्रेनर हैं. देवोलीना और शहनवाज ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया. फिर प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. दोनों अपनी शादी में बहुत खुश हैं. वो एक बच्चे के भी पेरेंट हैं. उन्हें एक बेटा है और बेटे का नाम उन्होंने जॉय है.

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वर्क फ्रंट की बात करें तो देवोलीना भट्टाचार्जी टीवी की पॉपुलर स्टार हैं. फिलहाल वो ब्रेक पर हैं और बेटे की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं. देवोलीना को शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के रोल के लिए पहचान मिली थी. इसके बाद उन्होंने बिग बॉस भी किया. बिग बॉस में भी उनकी पर्सनेलिटी को काफी सराहा गया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Jun 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Devoleena Bhattacharjee Box Office
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