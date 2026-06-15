10 करोड़ के बजट में बनी मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. इस फिल्म ने ग्रॉस 80.49 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के 25वें दिन के कलेक्शन पर.

'देऊळ बंद 2' का 25वें दिन का कलेक्शन

फिल्म के 25वें दिन 1.87 करोड़ का कलेक्शन किया. 24वें दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में 10.23 परसेंट की ग्रोथ दिखी. 24वें दिन फिल्म ने 1.4 करोड़ कमाए.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने 25 दिनों में टोटल 68.22 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म ने पहले हफ्ते में 30.2 करोड़ का बिजनेस किया था. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.4 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 11.15 करोड़ का बिजनेस किया. 23 वें दिन फिल्म ने 1.27 करोड़ कमाए. 24वें दिन 1.4 करोड़ कमाए. 25वें दिन फिल्म ने 1.8 करोड़ कमाए.

नए रिकॉर्ड के लिए 6.78 करोड़ की जरुरत

फिल्म मराठी इंडस्ट्री की 50 करोड़ क्लब में एंट्री वाली पांचवीं फिल्म है. अब फिल्म की नजर 75 करोड़ क्लब में एंट्री पर है. फिल्म को 75 करोड़ क्लब में एंट्री के लिए 6.78 करोड़ की जरुरत है. फिल्म ने अभी तक 582.2 परसेंट का प्रॉफिट दिया है. फिल्म 2026 की सेकंड सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली दूसरी फिल्म है.

नंबर वन पर 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी मीडियम' है. फिल्म ने 583.75 परसेट प्रॉफिट दिया. 'देऊळ बंद 2' जिस हिसाब से कमा रही है 26वें दिन की कमाई के साथ पहली 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फिल्म बन जाएगी.

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टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्में

इस लिस्ट में नबंर वन पर 'राजा शिवाजी' (105.68 करोड़) है. दूसरे नंबर पर 'सैराट' (90 करोड़) और तीसरे नंबर पर 'बाईपण भारी देवा' (76.28 करोड़) है. चौथे नंबर पर 'देऊळ बंद 2' (68.22 करोड़)है. पांचवें पर 'वेड' (61.2 करोड़), छठे पर 'नटसम्राट' (42 करोड़), सातवें पर 'पवनखिंद' (37.72 करोड़), आठवें पर 'लय भारी' (37करोड़), नौवें पर Katyar Kaljat Ghusali (35 करोड़) और दसवें पर 'ठाकरे' (31.6 करोड़) है.

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