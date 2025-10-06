एक्सप्लोरर
दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं कॉमेडियन भारती सिंह, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति हर्ष लिंबाचिया संग शेयर की तस्वीर
Bharti Singh Second Pregnancy: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है.
कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की है. भारती ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके पति हर्ष लिंबाचिया भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं.
सेकेंड प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट करते हुए भारती सिंह ने लिखा- 'हम फिर से प्रेग्नेंट हैं.'
