बिग बॉस ओटीटी फेम जीशान खान की कार का हुआ एक्सीडेंट, जिम से जा रहे थे घर
एक्टर जीशान खान की कार का सोमवार को एक्सीडेंट हो गया. जीशान खान टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने नागिन और बिग बॉस जैसे शोज किए हैं.
बिग बॉस ओटीटी, 'नागिन' और 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्टर जीशान खान का सोमवार रात को कार एक्सीडेंट हो गया. राहत की बात ये है कि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई. हालांकि, गाड़ियों को नुकसान हुआ है. ये हादसा सोमवार रात 8:30 बजे तब हुआ. उस वक्त एक्टर जिम से निकलकर घर जा रहे थे.
उसी समय सामने से आ रही गाड़ी और जीशान की कार में टक्कर हो गई. दूसरी गाड़ी में एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए थे. राहत की बात ये है कि एक्सीडेंट में किसी को कोई खास चोट नहीं आई है. दोनों की गाड़ियों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है.
View this post on Instagram
इन शोज में दिखे जीशान खान
जीशान खान छोटे पर्दे के जाने-माने अभिनेता हैं. इसी के साथ ही वे रियलिटी शोज और म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुके हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में टीवी सीरियल 'कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान' से की थी. इसके बाद वे परवरिश-2, 'कुमकुम भाग्य', 'नागिन', और 'बागिन' में नजर आए थे. एक्टर रियलिटी शो लॉक-अप में भी नजर आ चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी बेबाकी और ईमानदार रवैये से सुर्खियां बटोरीं थीं.
फिलहाल, जीशान टीवी शोज से थोड़ा दूर हैं और म्यूजिक वीडियोज कर रहे हैं.
ऑनस्क्रीन मां के साथ अफेयर की खबरें
जीशान खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. दरअसल, एक्टर का नाम उनकी ऑनस्क्रीन मां रेहाना पंडित के साथ जुड़ा था. बताया जाता है कि दोनों के साथ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थीं, जिसके बाद से दोनों के रिश्ते की खबरें सामने आई थीं. दोनों साल 2021 में साथ थे, लेकिन 2023 में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन फिर बाद में जीशान ने बताया कि उनका पैचअप हो चुका है और अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को निजी ही रखना चाहते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL