क्या बिग बॉस मराठी के विनर और बिग बॉस 16 के फर्स्ट रनर अप रहे शिव ठाकरे ने किसी मिस्टिरियस वुमन से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है? उनकी लेटेस्ट पोस्ट से तो यही हिंट मिल रहा है. दरअस शिव ठाकरे ने 12 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जो किसी मराठी वेंडिग फंक्शन की तस्वीर जैसी लग रही है. इसे देखने बाद फैंस चौंक गए हैं क्योंकि तस्वीर में शिव दूल्हे के लिबास में मिस्ट्री गर्ल के साथ खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है.

शिव ठाकरे ने कर ली है शादी?

शिव ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए ने लिखा हैं, "फाइनली.”साथ ही उन्होंने रेड हार्ट की इमोजी भी पोस्ट की है. शिव ठाकरे की इस तस्वीर के बाद से अटकलें लगने लगी हैं कि रियलिटी टीवी स्टार ने आखिरकार शादी कर ली है. वहीं उनके फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के रिएक्शन ने इन रूमर्स को और पुख्ता कर दिया है. बता दें कि शिव की पोस्ट के बाद, भारती ने रिएक्शन देते हुए लिखा, "ये कब हुआ भाई, बधाई हो." पूनम पांडे ने भी लिखा, "बधाई हो." जयंती वधधारे ने हैरानी जताते हुए कहा, "व्हाट?" माही विज, रिधिमा तिवारी, आकांक्षा पुरी और अन्य ने भी शिव को बधाई दी.

शिव ठाकरे के फेम की कहानी है इंस्पायरिंग

शिव ठाकरे के फेम की कहानी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है. महाराष्ट्र के एक साधारण से कस्बे से आने वाले शिव ने एक-एक रियलिटी शो के जरिए इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. रोडिज़ से लेकर बिग बॉस मराठी और फिर बिग बॉस 16 तक, उनके सिंपल नेचर और हाई वैल्यूज ने उन्हें खूब पॉपुलैरिटी और प्यार दिलाया है. शिव खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा में नजर आ चुके हैं.

शिव ने अपनी पर्सनल लाइफ पर क्या कहा था

प्रोफेशनल फ्रंट के अलावा, शिव के रिश्तों को लेकर फैंस में अक्सर एक्साइटमेंट बनी रहती है. टाइम्स नाउ को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अफवाहों पर बात करते हुए, शिव ने क्लियर किया था कि वे अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं. इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "कुछ चीजें मुझे निजी रखनी बहुत पसंद हैं. बाकी आप तय कर लो, पर मैं खुश हूं." उन्होंने आगे कहा, "अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता बन भी जाता है और मैं उन्हें सच में पसंद करता हूं, तब भी मैं इसे निजी रखना ही पसंद करूंगा."

शिव वर्क फ्रंट

शिव ठाकरे हाल ही में 'रज्ज रज्ज नाचन' के म्यूजिक वीडियो में नजर आए थे. दिव्या कुमार, इशिका हिरवे और सिकंदर मान द्वारा गाए गए इस डांस ट्रैक के बैकग्राउंड में शादी से पहले की रस्में दिखाई गई हैं. इस म्यूजिक वीडियो में शिव के साथ रश्मी देसाई भी नजर आ रही हैं, और दोनों ने अपने दमदार डांस मूव्स और बेमिसाल एनर्जी से सबका दिल जीत लिया है.