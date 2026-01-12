प्रभास स्टारर फिल्म ‘द राजा साब’ 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने शुरुआत तो काफी धमाकेदार की थी लेकिन फिर इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिले निगेटिव रिव्यू और कमजोर कहानी के चलते बड़ा झटका लगा और इसकी कमाई में वीकेंड पर बड़ी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि रिलीज के तीन दिन में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं ‘द राजा साब’ ने कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं?

‘द राजा साब’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितना किया है कलेक्शन?

‘द राजा साब’ को सिनेमाघरों मे रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने अपने प्रीव्यू शोज से 9.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पहले दिन इस फिल्म ने 53.75 करोड़ कमाए. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 26 करोड़ रुपये रहा और तीसरे दिन इस फिल्म की कमाई 19.1 करोड़ रुपये रही. इसी के साथ ‘द राजा साब’ की तीन दिनों की कुल कमाई 108 करोड़ हो चुकी है.

‘द राजा साब’ ने तीन दिन में कितने बनाए रिकॉर्ड्स

‘द राजा साब’ की कमाई बेशक वीकेंड पर घटी है लेकिन इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है साथ ही कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.