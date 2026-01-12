The Raja Saab Box Office Records: प्रभास की ‘द राजा साब’ का कमाल, तीन दिन में बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स
The Raja Saab BO Records: प्रभास स्टारर फिल्म ‘द राजा साब’ की कमाई बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है लेकिन रिलीज के तीन दिनों में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.
प्रभास स्टारर फिल्म ‘द राजा साब’ 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने शुरुआत तो काफी धमाकेदार की थी लेकिन फिर इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिले निगेटिव रिव्यू और कमजोर कहानी के चलते बड़ा झटका लगा और इसकी कमाई में वीकेंड पर बड़ी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि रिलीज के तीन दिन में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं ‘द राजा साब’ ने कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं?
‘द राजा साब’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितना किया है कलेक्शन?
‘द राजा साब’ को सिनेमाघरों मे रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने अपने प्रीव्यू शोज से 9.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पहले दिन इस फिल्म ने 53.75 करोड़ कमाए. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 26 करोड़ रुपये रहा और तीसरे दिन इस फिल्म की कमाई 19.1 करोड़ रुपये रही. इसी के साथ ‘द राजा साब’ की तीन दिनों की कुल कमाई 108 करोड़ हो चुकी है.
‘द राजा साब’ ने तीन दिन में कितने बनाए रिकॉर्ड्स
‘द राजा साब’ की कमाई बेशक वीकेंड पर घटी है लेकिन इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है साथ ही कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.
- बता दें कि द राजा साहब ने दुनिया भर में ज़बरदस्त ओपनिंग करते हुए 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, इसी के साथ प्रभास अकेले ऐसे भारतीय अभिनेता बन गए हैं जिनकी छह फिल्मों ने दुनिया भर में पहले दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है .इस लिस्ट में पहले शामिल फिल्में हैं बाहुबली 2: द कंक्लूजन, साहो, आदिपुरुष, सालार: पार्ट 1 – सीजफायर और कल्कि 2898 एडी.
- ‘द राजा साब’ साल 2026 की भारत में और दुनियाभर में 100 करोड़ी बनने वाली पहली फिल्म है.
- ‘द राजा साब’ ने 108 करोड़ की कमाई कर धुरंधर के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन (106 करोड़ कोईमोई के मुताबिक) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- ‘द राजा साब’ ने तीन दिन में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की है इसी के साथ इसने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वॉ़र 2 ने चार दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था.
- 158 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, 'द राजा साहब' ने हाल ही में रिलीज हुई कई बड़ी तेलुगु फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें बालकृष्ण की 'अखंडा 2' भी शामिल है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 128 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL