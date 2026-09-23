गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबिग बॉस 20: रीति तिवारी ने लव लाइफ पर की बात, मैरी कॉम बनी कैप्टन

बिग बॉस 20: रीति तिवारी ने लव लाइफ पर की बात, मैरी कॉम बनी कैप्टन

'बिग बॉस 20' को अपना नया कैप्टन मिल गया है. अब मैरी कॉम घर की नई कैप्टन हैं. वहीं घर में आम्रपाली दुबे और अरशिफा के बीच में झगड़ा भी देखने को मिला.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 23 Sep 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 20' का घर काफी इमोशन्स से भरा दिख रहा है. बुधवार का एपिसोड मैरी कॉम के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा.  शो की शुरुआत में मैरी कॉम इमोशनल दिखीं और उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बात की. मैरी की जिंदगी में एक बार ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने सब छोड़ने का मन बना लिया था. मैरी ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सहा लेकिन वो कभी रोई नहीं. फिर मैरी को आम्रपाली समझाती हैं. आम्रपाली कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास एक ही काम है सभी को चुप करवाना. 

मैरी कॉम घर की नई कैप्टन बन गई हैं. घर में काजी तौकीर और यंग डीएसए के बीच में टीम बनती हैं. इसके बाद यंग की तीन तीन राउंड जीतती हैं और फिर मैरी कॉम कैप्टन बनती हैं. टास्क के दौरान जबरदस्त बहसबाजी देखने को मिलती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
FIR फेम एक्टर की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती, बहन बोलीं- अब पैसे खत्म हो गए हैं
FIR फेम एक्टर की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती, बहन बोलीं- अब पैसे खत्म हो गए हैं
टेलीविजन
'फिल्में ऑडियंस के लिए बनती हैं', 'अनुपमा' फेम सुधांशु पांडे ने बताया बॉलीवुड से क्यों अलग है साउथ सिनेमा
'फिल्में ऑडियंस के लिए बनती हैं', 'अनुपमा' फेम सुधांशु पांडे ने बताया बॉलीवुड से क्यों अलग है साउथ सिनेमा
टेलीविजन
‘डर डर के बिग बॉस देखता हूं’, सलमान खान के शो में बेटी रीति के गेम पर बोले मनोज तिवारी
‘डर डर के बिग बॉस देखता हूं’, बेटी रीति के गेम पर बोले मनोज तिवारी
टेलीविजन
बिग बॉस 20: राशन टास्क में हंगामा, फूट-फूटकर रोईं ईशा, गुल्लू ने तलाक पर की बात
बिग बॉस 20: राशन टास्क में हंगामा, फूट-फूटकर रोईं ईशा, गुल्लू ने तलाक पर की बात

रीति ने लव लाइफ पर की बात

फिर मनोज तिवारी की बेटी रीति अपने रिलेशनशिप को लेकर बात करती हैं. रीति बताती हैं कि वो जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थीं तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार है. आगे उन्होंने कहा, 'मैं ढाई साल के सिचुएशनशिप में थी, और उसे एंड तक उस लड़के ने बोल दिया कि हमारा तो कुछ नहीं है. आप किसी और के साथ जा सकती हैं. तो मेरा दिल टूट गया था.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr MC Mary Kom (@mcmary.kom)

ये भी पढ़ें- 'बिग बॉस 20' का ओटीटी पर धमाल, एक हफ्ते में 20 मिलियन व्यूज के साथ बनाया ये रिकॉर्ड

आम्रपाल-अरशिफा के बीच झगड़

इसके बाद लव और यंग के बीच में झगड़ा होता है. आम्रपाली यंग और लव को झगड़ा बंद करने के लिए बंद करने के लिए कहते हैं. आम्रपाली कहती हैं कि उन्हें सुबह-सुबह इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए. इसके बाद आम्रपाली और अरशिफा के बीच लड़ाई होती है. अरशिफा आम्रपाली और यंग को बुली गैंग का टैग देती है. फिर आम्रपाली कहती हैं कि बुली वर्ड क्यों यूज किया. तो अरशिफा कहती हैं कि लोग झुंड में आते हैं और जाते हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
FIR फेम एक्टर की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती, बहन बोलीं- अब पैसे खत्म हो गए हैं
FIR फेम एक्टर की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती, बहन बोलीं- अब पैसे खत्म हो गए हैं
टेलीविजन
'फिल्में ऑडियंस के लिए बनती हैं', 'अनुपमा' फेम सुधांशु पांडे ने बताया बॉलीवुड से क्यों अलग है साउथ सिनेमा
'फिल्में ऑडियंस के लिए बनती हैं', 'अनुपमा' फेम सुधांशु पांडे ने बताया बॉलीवुड से क्यों अलग है साउथ सिनेमा
टेलीविजन
‘डर डर के बिग बॉस देखता हूं’, सलमान खान के शो में बेटी रीति के गेम पर बोले मनोज तिवारी
‘डर डर के बिग बॉस देखता हूं’, बेटी रीति के गेम पर बोले मनोज तिवारी
टेलीविजन
बिग बॉस 20: राशन टास्क में हंगामा, फूट-फूटकर रोईं ईशा, गुल्लू ने तलाक पर की बात
बिग बॉस 20: राशन टास्क में हंगामा, फूट-फूटकर रोईं ईशा, गुल्लू ने तलाक पर की बात
Advertisement

वीडियोज

क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
SIR पर EC में बवाल...ज्ञानेश कुमार पर सवाल!
चुनाव आयोग विवाद...इस्तीफा देंगे ज्ञानेश कुमार?
चुनाव आयोग विवाद पर BJP का पहला बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
बिहार
जमुई कांड का आरोपी हरेराम यादव पहुंचा कोर्ट, वकील ने जड़ा थप्पड़
जमुई कांड का आरोपी हरेराम यादव पहुंचा कोर्ट, वकील ने जड़ा थप्पड़
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
इंडिया
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
जनरल नॉलेज
कब और किसने शुरू किया था फ्रेंच किस का चलन, क्या है इसका इतिहास?
कब और किसने शुरू किया था फ्रेंच किस का चलन, क्या है इसका इतिहास?
इंडिया
इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले
इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget