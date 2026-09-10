'बिग बॉस 20' को मिला पहला कैप्टेन, मैरी कॉम हुईं इमोशनल, बोलीं- मैं अकेले लड़ रही हूं

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत कैप्टेंसी टास्क से हुई. टास्क के दौरान काफी हंगामा हुआ. काजी तौकीर बहुत गुस्से में दिखे. आम्रपाली भी कंटेस्टेंट्स से भिड़ती दिखीं. इसके बाद यंग और कनिका मान के बीच भी बहसबाजी हुई. इसके बाद कैप्टेंसी टास्क पूरा हुआ और यंग डीएसए टास्क जीतते हैं और वो घर के पहले कैप्टेन बन जाते हैं.

इसके बाद आसिफ और काजी एक-दूसरे से माफी मांगते हैं.

काजी ने की रोने की एक्टिंग

इसके बाद काजी रात में रोने का ड्रामा करते हैं. उन्हें ऐसे देख सभी घरवाले परेशान हो जाते हैं. घरवाले उनके लिए चाय भी बनाते हैं. काजी जोर-जोर से चिल्लाते हैं और दवाई मांगने का ड्रामा करते हैं. फिर बिग बॉस उन्हें मेडिकल रूम में बुलाते हैं. वहां काजी डॉक्टर को बताते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे थे. फिर काजी कैमरे पर कहते हैं कि वो हर रात ऐसा ही करने वाले हैं और घरवालों को पता नहीं चलने देंगे.

फिर आम्रपाली और आसिफ साथ में बात करते हैं. आम्रपाली कहती हैं मुझे लगता है कि ये रीलें कटवाता है. वहीं आसिफ कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग है.

ये भी पढ़ें- 'मिर्जापुर: द मूवी' के ‘शूरवीर’ गाने को लेकर बढ़ा विवाद, करणी सेना ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

वहीं अगले दिन गुल्लू और कनिका के बीच बातचीत होती है. कनिका कहती है कि मुझे ट्रस्ट ईश्यूज हैं. मैं इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती. फिर गुल्लू पूछते हैं कि आपको मुझ पर विश्वास है. तो कनिका कहती हैं कि 50 परसेंट ही है.

मैरी कॉम बोली- मैं अकेले लड़ रही हूं.

वहीं मैरी कॉम घरवालों से बात करते हुए कहती हैं कि एक्टर्स के पास क्राउड का सपोर्ट होता है. लेकिन एक एथलीट के पास नहीं होता है. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं मिला. मुझे नहीं पता मैं कितनी गलत हूं या कितनी सही हूं. लड़ना है तो अकेले लड़ रही हूं मैं बाहर. घरवाले बोलते हैं कि उनकी मदद से मैं यहां पहुंचीं. हमारे सपोर्ट से जीत गई. वो तो झूठ है. करने वाली तो मैं ही हूं. मैं तो इतना अच्छी हूं. कोई मेरे जैसा हो तो. इतना किया मैंने लेकिन खुश नहीं हैं वो. लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है. लालच बढ़ जाता है. बताओ ऐसे मां-बाप-भाई-बहन होते हैं क्या. अगर पैसे न दो तो फिर कोई नहीं आता है. ये बोलते हुए मैरी कॉम इमोशनल हो जाती हैं.

ये भी पढ़ें- 'मिर्जापुर: द मूवी' की 7वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, 143 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

इसके अलावा 'बिग बॉस' ने घरवालों को पिछले सारे सीजन की मिलाकर एक फिल्म घरवालों को दिखाई. घरवाले फिल्म देखकर इमोशनल हो गए.