Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर: द मूवी' के ‘शूरवीर’ गाने को लेकर बढ़ा विवाद, करणी सेना ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

'मिर्जापुर: द मूवी' के ‘शूरवीर’ गाने को लेकर बढ़ा विवाद, करणी सेना ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

'मिर्जापुर: द मूवी' फिल्म में 'शूरवीर' गाने का इस्तेमाल हुआ है. इस गाने को लेकर विवाद गहरा गया है. श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने फिल्म मेकर्स को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Sep 2026 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में ‘मिर्जापुर द मूवी’ के ‘शूरवीर’ गाने को लेकर विवाद बढ़ गया है. फिल्म में गाने के इस्तेमाल पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई है. फिल्म के हिंसक और गैंगस्टर किरदारों से जुड़े दृश्यों के बीच महाराणा प्रताप को समर्पित ‘शूरवीर’ गीत के इस्तेमाल पर विरोध किया जा रहा है. ‘शूरवीर’ गाना रैपरिया बालम का गाना है. उन्होंने ये गाना महाराणा प्रताप की वीरता को समर्पित किया था. वो 'मिर्जापुर' में गाना देखकर काफी दुखी हैं. उनका कहना है कि इस गाने को लेकर उनसे परमिशन नहीं ली गई और जिस तरह फिल्म में दिखाया गया है वो स्वीकार्य नहीं है.

फिल्म को प्रदर्शन कर रुकवाया जाएगा

वहीं श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने फिल्म मेकर्स को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. मकराना ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में विवादित हिस्सा नहीं हटाया गया तो फिल्म का प्रदर्शन रुकवाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- 'मिर्जापुर: द मूवी' की 7वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, 143 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि मामले में 'पद्मावत' और 'जोधा अकबर' फिल्म के विरोध जैसा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा. करणी सेना का कहना है कि महाराणा प्रताप वीरता, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक हैं, ऐसे महापुरुष को समर्पित गीत को गैंगस्टर किरदारों के साथ जोड़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वहीं बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ‘शूरवीर’ गाने के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है. राजेंद्र राठौड़ ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ ही सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर फिल्म से ‘शूरवीर’ गीत के बोल हटाने की मांग की है. राठौड़ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐतिहासिक महापुरुषों और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के साथ छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जा सकती.

करणी सेना के अल्टीमेटम और राठौड़ की सेंसर बोर्ड से शिकायत के बाद विवाद बढ़ गया है. अब नजर फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड के अगले कदम पर है.

ये भी पढ़ें- 'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी, बनेगी अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनर

फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है. पंकज त्रिपाठी फिल्म में गैंगस्टर बने हैं. फिल्म में दिव्येंदु, अली फजल, रवि किशन, जीतेंद्र कुमार जैसे स्टार्स भी हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मिर्जापुर: द मूवी' की 7वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, 143 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
'मिर्जापुर: द मूवी' की 7वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, 143 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी, बनेगी अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनर
'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी, बनेगी अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनर
बॉलीवुड
बेटे आर्थर के 9वें जन्मदिन पर भावुक हुईं सेलिना जेटली, बोलीं- काश गले लगा पाती
बेटे आर्थर के 9वें जन्मदिन पर भावुक हुईं सेलिना जेटली, बोलीं- काश गले लगा पाती
बॉलीवुड
दीया मिर्जा ने परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम, मुश्किल समय में नेचर के बीच मिला सुकून
दीया मिर्जा ने परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम, मुश्किल समय में नेचर के बीच मिला सुकून
Advertisement

वीडियोज

Ujjain Khade Hanuman Temple: खड़े हनुमानजी के सामने झुका प्रशासन | Madhya Pradesh | Breaking News
UP Election 2027 | Akhilesh Yadav: 27 में Gen-Z की ही मर्जी, यूपी में चलेगी? | Mahadangal | ABP News
Ujjain Khade Hanuman Temple: खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी ने बताई चौंकाने वाली बात! | MP | Breaking
DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मिली बम की धमकी
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मिली बम की धमकी
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
बार-बार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज की हुई छुट्टी
बार-बार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज की हुई छुट्टी
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget