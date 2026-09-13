सलमान खान इन दिनों शो 'बिग बॉस 20' को लेकर चर्चा में हैं. इसका एक हफ्ता पूरा हो चुका है और पहलें वीकेंड का वार भी खत्म हो चुका है. वहीं, आज शो का पहला रविवार का वार एपिसोड स्ट्रीम किया गया, जिसमें कुछ खास देखने के लिए तो नहीं मिला. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि घर के एक और सदस्य की एक लाइफ छिन गई है. इसके अलावा सलमान खान ने घर में जोड़ियां भी बनाई. इस दौरान आम्रपाली दुबे को रिजेक्शन फेस करना पड़ा. चलिए बताते हैं क्या क्या हुआ.

कौन पैसा वसूल और गुस्सा वसूल?

रविवार का वार के एपिसोड की शुरुआत आम्रपाली दुबे से होती है. शो में सलमान ने आम्रपाली दुबे के साथ 'पैसा वसूल और गुस्सा वसूल' टास्क खेला. इस दौरान एक्ट्रेस ने घरवालों को सलाह दी. उन्होंने तन्मय, यंग, आसिफ, रोहैद, लव गिल, मैरी कॉम और गुल्लू को पैसा वसूल कैटेगरी में रखा तो माही विज, उदिति सिंह, माही विज, उदिति सिंह, आरिश्फा, अमन गांधी, काजी, ईशा रिखी, कनिका मान और रीति तिवारी को गुस्सा वसूल में रखा. उनके अनुसार, गुस्से वाली कैटेगरी के सदस्यों को ऑडियंस प्यार नहीं दे रही होगी.

यह भी पढ़ें: 'मैं बहुत यंग थी और...', नीलम कोठारी को था गोविंदा से प्यार? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

वहीं, माही विज ने आम्रपाली दुबे को गुस्से वाली कैटेगरी में रखा. उन्होंने कहा कि आम्रपाली दिन भर लव गिल के साथ चुगली करते रहती हैं. इसके बाद सलमान खान ने माही और आम्रपाली को कनिका मान की मिमिक्री करने के लिए कहा.

गुल्लू ने कनिका मान को किया प्रपोज

'बिग बॉस 20' के घर में सलमान खान ने गुल्लू को कनिका मान को इंग्लिश में प्रपोज करन के लिए कहा था. इस दौरान दोनों के बीच खास केमिस्ट्री देखने के लिए नहीं मिली. कनिका ने कहा, 'मैंने सही किया इसे पहले ही दिन मना करके.' बाद में सलमान खान ने इस प्रपोजल को म्यूजिकल बना दिया. फिर शुरू हुई दोनों के बीच 'इश्क वाला लव'. कनिका इस पल को इंजॉय करती दिखीं. दोनों ने डांस भी किया. माही और यंग ने इसे हिट जोड़ी कहा.

आम्रपाली को मिला रिजेक्शन

रविवार के वार में सलमान खान ने माही विज और यंग ने मैरिज ब्यूरो खुलवाया था, जिसमें पहले तो कनिका मान और गुल्लू की जोड़ी बनाई जाती है फिर इस दौरान रोहैद और लव गिल की जोड़ी बनी. रोहैद ने अपने साथ जोड़ी जमाने के लिए लव गिल को चुना. हालांकि, पहले आम्रपाली दुबे को उनके लिए चुना गया था. लेकिन जब उनकी मर्जी पूछी गई तो उन्होंने लव गिल को चुन लिया. हालांकि, आम्रपाली इस पर खुश दिखीं.

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, 'धमाल 4' समेत 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

उदिति सिंह की एक लाइफ खत्म

लव गिल, अरिश्फा, कनिका मान और उदिति सिंह...कंटेस्टेंट्स के लिए खतरा था. कनिका मान को अगर कम वोट मिलता है तो वो घर से बेघर हो जातीं. लेकिन बाकी में से कोई कम वोट पाता है तो उसकी एक लाइफ खत्म हो जाती. इस दौरान सलमान खान ने बताया कि कनिका मान बच गईं और उदिति सिंह को सबसे कम वोट मिले, जिसकी वजह से उनकी एक लाइफ खत्म हो गई.