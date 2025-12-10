'बिग बॉस 19' के घर से बाहर आने के बाद भी तान्या मित्तल की बातें खत्म नहीं हो रही है. पहले उन्हें मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में स्पॉट किया गया. इस दौरान तान्या ने वहां उपस्थित पैपराजी को चांदी का तोहफा दिया. अब उन्होंने बसीर अली द्वारा लगाए गए काले जादू के इल्जाम पर चुप्पी तोड़ी है.

तान्या ने टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में कहा,'मैं सबको बोल रही हूं कि कोई भी नेगेटिव चीज मुझ तक मत लाओ. मुझे टीम ने बताया, मैंने वीडियो भी नहीं देखा है अभी तक. मैं आपसे कह रही हूं कि मैं जादू करती हूं. पूरा घर मेरी बात कर रहा है, पूरा देश मेरी बात कर रहा है तो कोई तो जादू किया है, काला, पीला, नीला रह गया है तो घर जा रही हूं वापस तो मम्मी से बात करते हैं अपन कि क्यों नहीं सिखाया. मम्मी से गलती हो गई यार. मैं बोल रही हूं कि सारा जो फसाद की जड़ है मम्मी. इसलिए उनको सोफे पर बिठाना पड़ता है और खुद जमीन पर बैठना पड़ता है. पता नहीं क्या सिखाया है कि अभी तक जय श्री राम कर रही हू्ं. बात करेंगे संस्कारों में लेफ्ट-राइट हो रहा है. ब्लैक-व्लैक मैजिक सीख लेंगे.'

बिग बॉस से पेड़ काट लाऊंगी

तान्या से जब पूछा गया कि क्या बसीर से वो इस टॉपिक पर बात करेंगी.तान्या ने कहा,'मैं 17 के 17 कंटेस्टेंट्स से बात नहीं करूंगी. मैं शब्दों में क्लियर कर चुकी हूं. जिसने मेरी बेइज्जती की, उससे क्यों मैं ट्रॉमा में जाऊं. लोग मुझको पसंद नहीं करते अगर उनमें से कोई एक भी मुझे पसंद करेगा, तो मैं सबसे बात करूंगी, मिलूंगी. अगर मुझे कोई पसंद ही नहीं करता तो मैं किस तो मैं किस दोस्ती की भीख मांगू. इससे ज्यादा अच्छे तो कल्पू काका हैं. पेड़ काट लाऊंगी बिग बॉस से.'

बता दें पारस छाबड़ा के पॉडकास्टमें बसीर अली ने कहा था कि तान्या मित्तल ने उन पर काला जादू किया था. उन्होंने कहा था,'तान्या मेरी फोटो देख रही थी और मैं उसके पीछे गया. उसने मेरी फोटो पर हाथ फेरा और मन में कुछ पढ़ने लगी और बाद में फूंक मारी.' बसीर ने ये भी कहा कि तान्या ने जो किया उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है.

