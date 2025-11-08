बिग बॉस 19 में पिछले वीकेंड का वार एपिसोड में, सलमान खान ने अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग करने के लिए तान्या मित्तल को फटकार लगाई थी साथ ही ये भी खुलासा किया था कि उन्होंने मालती चाहर के खिलाफ अमाल मलिक को भी भड़काने की कोशिश की थी. वहीं इस वीकेंड का वार में भी सलमान की रडार पर तान्या मित्तल नजर आ रही हैं. मेकर्स द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान तान्या के अमाल और बाकी घरवालों के खिलाफ गेम प्लान का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं.

सलमान खान ने तान्या मित्तल के गेम प्लान का पर्दाफ़ाश किया

बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में सलमान खान तान्या से कहते हैं, "तान्या, अमाल को नॉमिनेट करने का तुम्हारा गेम प्लान इसलिए फेल हो गया क्योंकि बिग बॉस ने तुम्हें अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया. इतना बिल्ड अप दिया गया कि मैं सबसे सामने अमाल को भैया बोलूंगी, आप जलाना चाह रही थीं. उकसाना चाह रही थीं. लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा. अब भैया से सैंया पर तो जा नहीं सकते, तो अगर यही आपका गेम प्लान है तो क्या गेम प्लान है आपका. " सलामान खान के इस खुलासे के बाद तान्या मित्तल जहां काफी शर्मिंदा दिखीं तो वहीं अमाल मलिक न केवल हैरान दिखे, बल्कि सिचुएशन पर हंसते हुए भी नजर आए.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

अमाल मलिक को नॉमिनेट करना चाहती थीं तान्या

सलमान इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पिछले वीकेंड का वार में तान्या ने दावा किया था कि वह अमाल को भाई मानती हैं और बाद में लेटेस्ट एपिसोड में पूरे घर के सामने उन्हें भैया कहा था. पूरे हफ़्ते तान्या, फराहना भट्ट के साथ इस मूव पर चर्चा करती रहीं थीं. नॉमिनेशन के दौरान, उन्हें बिग बॉस से यह भी कहते सुना गया कि उन्हें अमाल और किसी अन्य कंटेस्टेंट के बीच नॉमिनेशन का ऑप्शन दिया जाए ताकि वह उन्हें नॉमिनेट करने को जस्टिफाई कर सकें. हालांकि तान्या को ये मौका नहीं मिला.

इस हफ़्ते कौन-कौन है नॉमिनेट

बता दें कि इस हफ्ते पांच कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं. इनमें अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और फराहना भट्ट हैं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीक डबल एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है जिसमें नीलम और अभिषेक के घर से बेघर होने की संभावना है. हालांकि, इसकी पुष्टि वीकेंड का वार में सलमान खान ही करेंगे.