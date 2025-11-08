हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEk Deewane Ki Deewaniyat BO Day 18:तीसरे फ्राइडे लाखों में सिमटी 'एक दीवाने की दीवानियत', क्या 100 करोड़ी बन पाएगी ये फिल्म?

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 18:तीसरे फ्राइडे लाखों में सिमटी 'एक दीवाने की दीवानियत', क्या 100 करोड़ी बन पाएगी ये फिल्म?

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 18: तीसरे फ्राइडे 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. दरअसल इस फिल्म की कमाई 18वें दिन लाखों में सिमट गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 07:39 AM (IST)
'एक दीवाने की दीवानियत' और 'थामा' दोनों दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं. हालांकि हर्षवर्धन राणे की फिल्म को आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी 'थामा' की तुलना में बहुत कम स्क्रीन और शो मिले थे. बावजूद इसके इसने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म किया है. ये फिल्म साल की सरप्राइज हिट बन चुकी है. हालांकि अब अब नई रिलीज फिल्मों की बाढ़ आ जाने से इसकी कमाई में गिरावट भी देखी जा रही है. चलिए जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 18वें दिन कितनी की कमाई?
'एक दीवाने की दीवानियत'  ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही किया है. इस फिल्म से इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन इसने ना केवल पहले हफ्ते में ही अपने बजट को वसूला बल्कि दुगनी से भी ज्यादा कमाई कर हिट का टैग भी हासिल कर लिया. ‘थामा’ के मुकाबले 'एक दीवाने की दीवानियत' ने खूब मुनाफा बटोर लिया है. हालांकि अब तीसरे हफ्ते में 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई भी मंदी का शिकार हो रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात कें तो पहले हफ़्ते में 55 करोड़ कमाने के बाद, इसने दूसरे शुक्रवार को 2.35 करोड़ रुपये, दूसरे शनिवार को 3.15 करोड़ रुपये और दूसरे रविवार को 3.75 करोड़ रुपये कमाए. 14वें दिन इसने लगभग 1.65 करोड़ रुपये कमाए. फिर 15वें दिन टिकटों की रियायती कीमतों की बदौलत थोड़ी बढ़त के साथ 2.25 करोड़ की कमाई की. इसके बाद 16वें दिन इसने 1.9 करोड़ और 17वें दिन 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 70 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' की 18 दिनों की कुल कमाई अब 72.15 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' 100 करोड़ से कितनी दूर
'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 18वें दिन पहली बार एक करोड़ से कम कलेक्शन किया है. ये लाखों में सिमट गई है. बावजूद इसके 25 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. अब ये धीरे धीरे 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है. अच्छी बात ये है कि इस हफ्ते कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. ऐसे में 'एक दीवाने की दीवानियत' के पास अभी और कमाई करने का खूब मौका है. देखने वाली बात होगी कि ये 100 करोड़ी बन पाती है या नहीं. 

 

 

Published at : 08 Nov 2025 07:39 AM (IST)
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat
