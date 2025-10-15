Bigg Boss 19: मालती का नेहल पर भद्दा तंज – बोलीं ‘कपड़े पहनकर बात कर’, घर में मचा बवाल

टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में जहां एक तरफ कॉन्ट्रोवर्सी, ड्रामा और टकराव रोजाना देखने को मिलते हैं, वहीं इस बार घर के अंदर एक छोटी सी बात ने बड़ा तूफान ला दिया है.

‘सूजी के हलवे’ से शुरू हुआ विवाद

इस बार सूजी का हलवा ही घर के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. 'हलवे की लड़ाई' ने बिग बॉस के घर का पूरा माहौल गर्मा दिया है, और इसके बीच वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने विवाद को और भड़का दिया है. शुरुआत में मालती चाहर जब घर में आईं, तो लगा कि शायद माहौल में एक नया रंग आएगा. लेकिन उनके सधे हुए अंदाज ने घर में तूफान खड़ा कर दिया, जिससे घर के कई सदस्य, खासतौर पर फरहाना, नेहल और तान्या, अक्सर उनके खिलाफ नजर आते हैं.

टास्क में मालती से हुई चूक

पहले भी कई बार उनका विवाद सामने आ चुका है, लेकिन इस बार जो हुआ, उससे पूरे घर में हलचल मच गई.मामला तब और बिगड़ा जब बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया, 'टेडी डियर' टास्क. इसमें सभी कंटेस्टेंट्स को एक बड़े टेडी बियर का खास ख्याल रखना था, ताकि वह किसी भी चीज या जमीन पर न गिरे. लेकिन मालती के हाथों ये टास्क उलझ गया. उन्होंने टेडी बियर को संभालने की जगह जमीन पर गिरा दिया, जिसके कारण बिग बॉस ने पूरे घर को कड़ी सजा दी और राशन के 11 आइटम कैंसिल कर दिए. यह खबर सुनते ही गुस्साए घरवाले मालती को सुनाने लगे.

मालती के कपड़ों पर तंज के बाद घरवालों का फूटा गुस्सा

मालती ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी भी मांगी, लेकिन माफी मांगने के बाद भी चीजें शांत नहीं हुईं. जब नेहल ने मालती की माफी पर सवाल उठाया, तो मालती भड़क गईं. विवाद तब और बढ़ गया जब मालती ने नेहल के कपड़ों पर तंज कसा और कहा, 'अगली बार कपड़े पहनकर बात करना मुझसे.' ये बात घर के बाकी सदस्यों को बिलकुल पसंद नहीं आई. कुनिका सदानंद और बसीर अली ने इस बात को लेकर मालती को फटकार लगाई, और बसीर ने तो सीधे उनसे कहा, 'आप पागलखाने से आई हो....'आगे चलकर नेहल ने किचन में घोषणा की कि वे सूजी का हलवा बनाएंगी और कोई भी इसमें बाधा नहीं डालेगा.

‘गंदा हलवा’ बोलना पड़ा भारी

इस पर मालती ने तंज कसा और कहा कि गंदा हलवा बनेगा. इस टिप्पणी से घर के बाकी सदस्य, खासकर बसीर और कुनिका, और भी ज्यादा नाराज हो गए. इस पूरे विवाद ने बिग बॉस के घर का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि अब सबकी निगाहें 'वीकेंड का वार' पर टिकी हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान इस मुद्दे को किस तरह संभालेंगे.